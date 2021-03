Among Us hat nun Quick Chat Funktion

Among Us Hallway (c) Innersloth

Among Us von InnerSloth ist ein Game welches angewiesen ist auf Kommunikation. Bei den Runden voller Lug und Trug, ist es wichtig zusammen zu arbeiten und anhand der Handlungen und Gespräche den Verräter zu entlarven. Somit ist der Chat eines der wichtigsten Features im Spiel. Um diesen Chat nun zu erleichtern, brachte InnerSloth eine Quick Chat Funktion für Among Us.

Among Us mit Quick Chat Funktion

Das wohl wichtigste Element von Among Us ist zugleich seine größte Schwäche, zumindest in der Mobile Version. Es ist irrsinnig schwer mitten im Spiel auf einen Chat umzuschalten und diesem Gespräch zu folgen. Wenn mal wieder eine Leiche entdeckt wurde, gilt es miteinander zu reden um den Verräter zu entlarven. Wenn man nun (so wie ich) auf dem Handy nicht so schnell tippen kann, kann dies zum Problem werden.

Genau dieses Problem hat InnerSloth direkt adressiert in einem Februar Update. Among Us hat jetzt eine Quick Chat Funktion. Mit vorgefertigten Nachrichten zu verschiedenen essenziellen Themen, soll man sich nun schneller verständigen können. Damit wird nicht nur ein sehr nützliches Feature hinzugefügt, sondern eine der wenigen schwächen des simplen Games fast komplett ausgemerzt. Hut ab InnerSloth.