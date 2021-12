Xbox Game Pass im Dezember 2021: Diese Spiele kommen (und gehen)

Halo Infinite startet dauerhaft im Xbox Game Pass am 8. Dezember 2021. - (C) 343, Microsoft

Was gibt es außer Halo Infinite im Xbox Game Pass im Dezember 2021? Am besten zu fängt gleich an zu spielen, damit du bis Ende des Jahres (wahrscheinlich) noch nicht fertig bist.

Das Angebot im letzten Monat des Jahres wird natürlich vom Release der Halo Infinite-Kampagne überschattet, doch es gibt noch mehr. Bereits am 2. Dezember startet für Rollenspiel-Freunde Final Fantasy XIII-2. Ebenfalls am gleichen Tag kommt Stardew Valley für Cloud, Xbox-Konsolen und PC.

Noch mehr Highlights? Aliens: Fireteam Elite und Among Us kommen am 14. Dezember 2021 in den Xbox Game Pass.

Hier die komplette Übersicht aller neuen Spiele im Dezember 2021:

Jetzt verfügbar – Before We Leave (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Generation Zero (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Mind Scanners (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – theHunter: Call of the Wild (PC)

2. Dezember – ANVIL (Konsole und PC)

2. Dezember – Archvale (Cloud, Konsole und PC)

2. Dezember – Final Fantasy XIII-2 (Konsole und PC)

2. Dezember – Lawn Mowing Simulator (Cloud, Konsole und PC)

2. Dezember – Rubber Bandits (Cloud, Konsole und PC)

2. Dezember – Stardew Valley (Cloud, Konsole und PC)

2. Dezember – Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Konsole und PC)

7. Dezember – Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Konsole und PC)

8. Dezember – Halo Infinite (Cloud, Konsole und PC)

9. Dezember – One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Konsole und PC)

14. Dezember – Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC)

14. Dezember – Among Us (Konsole)

Xbox Game Pass im Dezember 2021: Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Age of Empires III: Definitive Edition Mexican Civilization DLC

Jetzt verfügbar – Minecraft Caves & Cliffs Update: Part II

2. Dezember – Sea of Thieves: Season Five

Am 15. Dezember verlassen einige Spiele den Abo-Dienst von Xbox

15. Dezember – Beholder (Cloud und Konsole)

15. Dezember – The Dark Pictures: Man of Medan (Konsole und PC)

15. Dezember – 2 (Cloud, Konsole und PC)

15. Dezember – Wilmot’s Warehouse (Cloud, Konsole und PC)

15. Dezember – Unto The End (Cloud, Konsole und PC)

15. Dezember – Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Konsole und PC)

Der Xbox Game Pass (Ultimate) ist für Windows PC, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Er kostet die ersten drei Monate 1 Euro, danach 9,99 Euro pro Monat auf Konsole ohne EA Play und auf PC ebenfalls 9,99 Euro mit EA Play. Der Xbox Game Pass Ultimate kostet 12,99 Euro pro Monat und beinhaltet Xbox Live Gold, Xbox Cloud Gaming sowie EA Play.