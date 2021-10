Among Us landet im Dezember auf der PlayStation

Among Us Hallway (c) Innersloth

Dass Among Us Rekorde gebrochen hat, etliche Preise abgestaubt und sich sogar gegen gewaltige Konkurrenten durchsetzen konnte, war selbst für die Entwickler eine unfassbare Überraschung. Was niemanden überrascht, ist dass nach all diesem Erfolg, die Nachfrage nur noch größer wurde. Somit aber auch auf anderen Plattformen. Es war also wirklich nur eine Frage der Zeit, bis Among Us den Weg auf die PlayStation finden würde.

Among Us auf der PlayStation mit Crossplay

Nachdem es sich um einen sehr späten Port handelt und somit PlayStation Spieler in Among Us die Nachzügler sein werden, könnte man davon ausgehen dass es anfangs schwer sein wird eine Player Base zu finden. Jedoch wurde bereits zugesichert, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Among Us wird volles Crossplay über alle Plattformen unterstützen. Das sollte möglichst schnell für volle Lobbys sorgen.

Was nicht ganz klar ist, ist wie die Kommunikation zwischen den Plattformen laufen wird. Da ja durchaus Konsolenspieler mit Headsets oder Mikrofonen in den Controllern ausgestattet sind und nicht so leicht in einen Chat tippen können wie PC oder Smartphone Spieler. Allerdings wird sich das vermutlich mit 14ten Dezember ohnehin alles von selbst erklären. Es heißt aber jetzt bereits Vorfreude auf das spannende Spiel.

Lug Trug und Hinterhalt

Falls Among Us irgendwie an euch vorbei ist und ihr nicht wissen solltet worum es dabei geht. Man ist auf einer Raumstation gefangen, die droht zu explodieren und alle Menschen darin in den Tod zu reißen. Nun versucht die Besatzung dies zu verhindern und die Station zu reparieren. Alle bis auf einen Verräter. Dieser meuchelt wiederum die Besatzung selbst nieder.

Es gilt durch verdächtiges Verhalten und auch Diskussionen unter den Spielern herauszufinden wer dieser Verräter ist. Dieser wiederum muss sich gegen Anschuldigungen möglichst unauffällig wehren und bevorzugt jemand anderen verdächtig “Suspicious” (Daher das Jugendwort Sus) machen. Schafft es das Team den Verräter zu entlarven, können sie überleben. Aber versucht es einfach selbst wenn im Dezember Among Us auf der PlayStation landet.