Marvel Rivals Season 2: Twitch Drops mit Namor-Skin und mehr

Die zweite Season von Marvel Rivals bringt neue Twitch Drops und aufregende Inhalte für die Spieler. NetEase Games hat angekündigt, dass mit dem Hellfire Gala-Update Emma Frost als neuer Vanguard ins Spiel kommt, während Ultron in der größeren 2.5-Aktualisierung erscheinen wird. Viele Fans freuen sich bereits auf den Start von Season 2 am 11. April. Wer direkt ins Geschehen eintaucht, kann sich das kostenlose Chaos Gown-Skin für Duelist Scarlet Witch sichern.

Nach drei gespielten Matches erhalten Spieler eine exklusive Namensplakette mit ihrem neuesten Outfit, während diejenigen, die neun Matches absolvieren, die Skin selbst freischalten können. Und das ist erst der Anfang – die Entwickler haben zahlreiche Gratis-Kosmetika für die kommende Zeit angekündigt. Über X (ehemals Twitter) enthüllte NetEase Games eine Reihe neuer Twitch Drops, die pünktlich zur zweiten Saison verfügbar sein werden.

💧 Watch your favorite Marvel Rivals streams and earn epic Twitch Drops including a spray, nameplate, emotes, and the stunning „Will of Galacta“ costume for Namor!

📅 Event Time:

🕛 Starts: April 11, 12:00 PM UTC/5:00 AM PT/8:00 AM ET

🕓 Ends: April 30, 11:59 PM UTC/4:59 PM… pic.twitter.com/7iDmYIXDfO

— Marvel Rivals (@MarvelRivals) April 9, 2025