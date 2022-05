Zelda: Breath of the Wild – Kurzfilm “Shield Bash” als Universitätsprojekt

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - ©Nintendo

Vor ein paar Tagen ist ein Kurzfilm mit Zelda und Link erschienen, welcher dessen Modelle aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild verwendet. Davon scheint der Film auch inspiriert worden zu sein. Erstaunlicherweise handelt es sich bei dem gelungenen Film nur um Universitätsprojekt eines Fans.

Unzählige Kunstwerke der Fans

Viele Fans lieben Ihre Franchisen. Egal ob The Legend of Zelda oder Pokémon. Damit sind bereits unzählige Kunstwerke mit mühsamer Arbeit in allen möglichen Formen entstanden. Nun haben wir einen Kurzfilm entdeckt der sehr sehenswert geworden ist.

Universitätsprojekt

Es handelt sich um ein Universitätsprojekt, in welchem ein Student seine Aufgaben mit seinem Hobby verbunden hat. Offensichtlich handelt es sich um einen großen The Legend of Zelda Fan. Die Charakter aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat er etwas überarbeitet und diese dann im Programm Maya animiert.

Shield Bash

Was daraus entstanden ist, ist quasi ein kurzer Stummfilm mit dem Titel “Shield Bash“. Zelda und Link entdecken ein Schwert und ein Schild in einer Bibliothek. Sie machen sich zwar spielerisch aus, wer was bekommt. Dennoch endet das ganze in einem Kampf mit noch weiteren aus dem The Legend of Zelda Universum bekannten Gegenständen um die erst entdeckten Waffen. Aber überzeugt euch am besten selber davon:

Die musikalische Untermalung

Ein stummer Film braucht allerdings Musik. Dafür wurde allerdings kein bekannter Soundtrack verwendet, sondern von einem weiteren Fan Musik arrangiert. Die musikalische Untermalung kommt einem sofort vertraut vor. So hört man hier und da, das eine oder andere bekannte Thema aus den The Legend of Zelda Soundtracks.

Weitere Filme

Falls der Film das Interesse nach mehr Arbeiten des Machers geweckt hat, so empfiehlt sich in seinem Youtube-Account zu stöbern. Dort lassen sich weitere seiner Arbeiten, welche von Videospielen inspiriert sind, entdecken. Unter anderem von Apex Legends.

Die Wartezeit zu Breath of the Wild 2

Wir suchen alles was hilft um die Wartezeit zum Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu verkürzen. Der noch namenlose Nachfolger wird erst 2023 auf der Nintendo Switch erscheinen. Ursprünglich ging man davon aus, dass das Open World-Action-Adventure wie geplant vor Weihnachten 2022 erscheinen wird. Immerhin ist es schon mehr als 1000 Tage her, dass das Spiel angekündigt wurde. Das kommt uns noch wie gestern vor. Dafür erhalten wir immer wieder nur kleine Happen die uns nur noch hungriger machen. Erst vor kurzer Zeit haben wir mehr zu den neuen Fähigkeiten von Link erhalten.

Auch in der Story werden die optischen Inhalte eine gewaltige Rolle spielen. Abseits von der ganzen, interessanten Entwicklung, haben manche den Verdacht, dass der The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wegen der kommenden Nintendo Switch Pro zurückgehalten wird. Das kommt daher, da man vermutet, dass der gigantische Titel mehr Hardware-Power benötigen wird, als es die aktuelle Nintendo Switch Konsole vermag. Auch wurden wieder neue Patente angemeldet.

