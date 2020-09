Xbox Series X/S: Interessante News zu den SSD-Erweiterungskarten

Fans, die die bevorstehende Xbox Series X erwarten, waren überrascht, als der Preis der Xbox Series S zuerst enthüllt wurde – nach einem massiven Leak. Danach folgte Release und Preis für beide Konsolen-Editionen. Gerade für die preisgünstige Variante, der Series S, wird eine SSD-Erweiterungskarte interessant werden, weil sie nur 512 GB fasst. Und diese sind wirklich einfach einzusetzen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Series X und der Series S besteht darin, dass die Xbox Series X sowohl digitale als auch physische Games abspielen kann. Die Xbox Series S ist rein digital. Während die XSX mit einer SSD mit 1 Terabyte internen Speicher ausgestattet ist, ist die preisgünstige Series S etwas Bescheiden mit 512 GB unterwegs. Allerdings ist sie wir ihr großer Bruder aufrüstbar mit der kommenden 1-TB-Seagate-SSD-Erweiterung, und sogar „Hot-Swap-fähig“.

Der Leiter des Xbox-Projektmanagements bestätigte, nachdem ein Fan auf Twitter nachfragte. Jason Ronald sagt, dass man weder die Series S noch die Series X neu starten müsse, um die SSD-Erweiterung einzusetzen.

You can hot swap them. No need to reboot the console. Just plug and play.

— Jason Ronald (@jronald) September 12, 2020