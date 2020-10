Xbox Series X: Frühe Design-Konzepte der Microsoft-Konsole enthüllt

Der PlayStation Plus Oktober bringt auch dieses Monat wieder zwei neue Spiele zu uns „kostenlos“ ins Haus geflattert. Die Games die PS Plus uns bietet sind jedes Monat anders und rangieren von genialen Indie Titeln, bis zu den größten Erfolgen der Konsolengeneration. Was kommt also dieses Monat auf für die PS4 Community? PS Plus plus…