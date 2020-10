Xbox Series X Ladezeiten: Video zeigt neue Funktionen für Clouds

Ein neues Video ist erschienen, das die Funktionen und Ladezeiten der Xbox Series X zeigt Major Nelson (Larry Hryb) von Xbox Live hat auf seinem Twitter-Account ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie die Xbox Series X eine Cloud-Version von Fallout 4 lädt.

Microsoft hat lange kommuniziert, dass die Xbox Series X / S für schnelle Ladezeiten ausgelegt ist. Viele denken vielleicht zuerst über Ladezeiten innerhalb eines Spiels nach, wie zum Beispiel, dass eine Multiplayer-Karte schneller geladen wird oder blitzschnell schnell reisen kann. Das von Major Nelson gepostete Video ist jedoch ein Beispiel dafür, wie schnell ein Spiel gestartet werden kann, indem der Spieler genau dort anfängt, wo er vor dem Beenden einer Sitzung aufgehört hat.

Wie in einem früheren Video gezeigt wurde, ermöglicht die Xbox Series X / S eine schnelle Wiederaufnahmefunktion, mit der Spiele genau dort wieder aufgenommen werden können, wo sie aufgehört haben. Dies funktioniert nicht nur mit X / S-Titeln der Xbox-Serie, sondern auch mit abwärtskompatiblen Spielen (wie Fallout 4 im Fall des Major Nelson-Videos). Darüber hinaus bedeutet das Speichern in der Cloud, dass jeder Fortschritt, den der Spieler im Xbox One-Spiel erzielt hat, gespeichert und somit mit der Xbox Series X / S erfasst werden kann.

Cloud saves and four generations of compatibility means I pick up right where I left off in Fallout 4 from the comfort of my Xbox Series X.

✅Saved game and progress on my lvl 52 character

✅Fast loading and quick resume mean more time to help settlements pic.twitter.com/zP4axw2VLy

— Larry Hryb (@majornelson) September 30, 2020