Xbox Series S: Preis- und Release-Ankündigung findet im August statt

Es wird schon seit einiger Zeit gemunkelt, dass die Xbox Series X in der nächsten Generation von Microsoft-Konsolen nicht allein sein wird. Seit Monaten wird behauptet, dass auch ein billigeres, weniger leistungsfähiges Modell herauskommt, das allgemein als Xbox Series S (oder Lockhart, der angebliche Codename für die Konsole) bezeichnet wird. Microsoft hat noch keine offizielle Ankündigung abgegeben, aber das könnte sich sehr bald ändern.

Es ist jetzt August, und jetzt, da Microsoft seine Spiele der nächsten Generation bereits mit dem Xbox Games Showcase des letzten Monats hervorgehoben hat, deuten Spekulationen auf ein weiteres Enthüllungsereignis in diesem Monat hin. In Redmond, dem Unternehmenssitz, bereitet man mehr Details zur Hardware vor. Dies beinhaltet die Hardwarefunktionen, das Erscheinungsdatum und den Preis der kommenden Xbox-Konsole. Dabei soll es nicht bleiben. Es wird auch angenommen, dass die Xbox Series S im August offiziell angekündigt wird.

Niemand geringerer als Tom Warren, leitender Redakteur von The Verge, lieferte neue Behauptungen dazu.

If you wanna flex with sources than tell us it's NOT the announcement of the series s. Because that doesn't deserve a tweet like this.

— Süha (@suha_xy) July 31, 2020