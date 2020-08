Microsoft ist im Gespräch um TikTok zu kaufen, so ein neues Gerücht

Microsoft befindet sich derzeit in Gesprächen zur Übernahme von TikTok, nachdem USA-Präsident Donald Trump am Freitag angekündigt hatte, Maßnahmen zu ergreifen, die die App im Wesentlichen aus den USA verbannen würden. Das Gerücht stammt aus einer anonymen Quelle mit Kenntnis der Gespräche zwischen Microsoft und dem chinesischen Unternehmen, hinter der App.

Für diejenigen, die es nicht wissen, gehört TikTok dem chinesischen Internetunternehmen ByteDance. Anscheinend hat der Besitz der App die Aufmerksamkeit der Trump-Administration auf sich gezogen. US-Beamte haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass TikTok eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen könnte.

Die App wird seit Ende letzten Jahres vom Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den USA geprüft. Die US-Administration stellt in Frage, ob das Risiko besteht, dass amerikanische Benutzerdaten an die chinesische Regierung weitergegeben werden. Und während der Stand der Gespräche zwischen Microsoft und TikTok ein Rätsel bleibt – wie weit sie beispielsweise sind – könnte ein Deal dazu beitragen, den Besitz der App zu ändern.

TikTok selbst ist zu einer globalen Social-Media-Präsenz geworden, und seine Abwesenheit wäre in den USA definitiv zu spüren, wenn es verboten würde. Die Möglichkeit des US-Eigentums an der App wird von amerikanischen TikTok-Nutzern wahrscheinlich begrüßt.

Donald Trump plans to ban TikTok from operating in the United States.

He says he can use emergency economic powers or an executive order to implement the ban as early as Saturday.

— UberFacts (@UberFacts) August 1, 2020