Valve Präsident Gabe Newell glaubt die Xbox Series X wird besser als die PlayStation 5

Gabe Newell bei TVNZ1 in Neuseeland.

Der Mitbegründer Gabe Newell von Valve befand sich Anfang dieses Jahres in Neuseeland, als die COVID-19-Pandemie ausbrach, und anstatt sofort in die USA zurückzukehren, beschlossen Newell und einige seiner Freunde, den Virus dort abzuwarten.

Jetzt, da das Coronavirus im Grunde genommen aus der Region ausgerottet ist, dankt Newell den Menschen im Land für ihre Gastfreundschaft mit einer neuen öffentlichen Veranstaltung und hat in verschiedenen Fernsehprogrammen die Runde gemacht, um für sie zu werben. Dabei hat er nun auch seine Meinung zum bevorstehenden Konsolenstart der nächsten Generation bekannt gegeben.

Newell tauchte in der Fernsehsendung The Project auf und wurde von einem der Moderatoren gefragt, ob die Xbox Series X oder PlayStation 5 besser ist. „Äh, die Xbox“, antwortete Newell deutlich. Als Newell gefragt wurde, warum er es für eine bessere Plattform hielt, sagte er einfach: „Weil es so ist.“ Nachdem das Publikum ein paar Lacher hatte, erweiterte Newell etwas mehr mit: „Ich habe keinen Anteil an diesem Rennen. Wir machen den größten Teil unserer Entwicklung auf PCs. Aber von beiden würde ich definitiv zu einer Xbox tendieren. “

Die Kommentare von Newell sind ehrlich gesagt nicht allzu überraschend, insbesondere angesichts der Geschichte des Valve-Präsidenten mit der PlayStation-Plattform. In der Vergangenheit stand Newell der PlayStation 3 (wie viele andere auch) beim Start sehr kritisch gegenüber und unterstützte die Xbox 360 von Anfang an stärker. Wie Newell selbst klarstellt, ist Valve ein Unternehmen, das in erster Linie an die Arbeit mit dem PC gewöhnt ist. Daher scheint es, als ob die Xbox-Plattform natürlich einfacher zu entwickeln ist, wenn Sie außerhalb des PCs arbeiten. Und wenn dies nicht der Grund ist, könnte es auch einfach sein, dass er die Xbox Series X der PlayStation 5 vorzieht, aufgrund ihrer höheren Verarbeitungsleistung.