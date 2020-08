Xbox-Spiele auf PC und Steam werden weiter forciert

Xbox-Chef Phil Spencer bedankte sich herzlich bei den Fans für die Unterstützung der Marke Xbox auf PC und Steam. Microsoft und Xbox haben in den letzten Jahren viel mehr Wert auf das PC-Ökosystem gelegt, indem sie Halo: The Master Chief Collection und Game Pass für PC stärker in den Vordergrund stellten.

In einem Tweet, der auf einen früheren Tweet aus dem Juni 2019 verweist, sagte Spencer, dass die Community das Recht habe, skeptisch gegenüber den PC-Ambitionen der Marke zu sein, und erklärte, dass noch „mehr Arbeit zu tun“ sei. Der Microsoft Vice President fuhr fort, dass das Xbox Game Pass PC- und Steam-Team „im Moment wirklich großartig ist“.

Der Tweet löste viele positive Reaktionen der Community aus, sowohl von Konsolen- als auch von PC-Spielern. Der neu entdeckte Fokus der Marke darauf, ihre Titel auf den PC zu bringen – und einschließlich des exklusiven ersten Tages auf Game Pass – wurde als besonders kundenfreundlicher Schritt angesehen. Der Ansatz von Microsoft in der Spielebranche hat sich in den letzten Jahren geändert, und das Unternehmen wurde langsam zu einer Gaming-Plattform, anstatt nur Gaming-Hardware und exklusive Produkte zu verkaufen.

I wanted to thank the community for the support on PC. We made statements like this a few times over the years and the skeptical responses were earned. More work to do but the support we are seeing through @XboxGamePassPC and @Steam team right now is really great, thanks. https://t.co/MQKdShv7MK

— Phil Spencer (@XboxP3) August 1, 2020