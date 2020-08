Halo Infinite: Multiplayer wird einen Battle Royale-Modus haben (Leak)

Im April 2019 kursierte ein Gerücht über die Möglichkeit, dass ein Battle Royale-Modus in das kommende Halo Infinite aufgenommen werden könnte. Zu dieser Zeit reagierte Frank O’Conner von 343 Industries jedoch auf diese Battle Royale-Gerüchte, indem er sagte, es sei nicht wahr. Ein Jahr ist jedoch eine lange Zeit, und wenn man einer neuen Auflistung auf der offiziellen japanischen Website von Microsoft Glauben schenken will, könnte der epische Science-Fiction-Shooter dieses Modus für den Multiplayer bekommen.

Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der Multiplayer-Modus von Halo Infinite kostenlos gespielt werden kann – eine Premiere für das historische Shooter-Franchise. Xbox gab außerdem bekannt, dass der Mehrspielermodus auf Xbox Series X mit 120 FPS ausgeführt wird, obwohl die Bildrate für die Xbox One-Version nicht angegeben wurde. Wahrscheinlich wird sich diese bei 60 FPS bewegen.

Nicht lange nach dieser Ankündigung verbreitete sich ein Gerücht über die Möglichkeit, dass ein Battle Royale im Spiel sein könnte, basierend auf der offiziellen japanischen Seite für Halo Infinite auf der Microsoft-Website. Im Genre-Bereich kann der Originaltext der Seite als „Batoru Roiyaru Shu-teingu“ oder “ Battle Royale Shooting “ transkribiert werden.

According to a user on Reddit the Japanese Halo infinite page lists multiplayer as a "Genre: Battle Royale Shooting"

Given how F2P was leaked based on an early listing how likely is this to be true and how do you feel about it?https://t.co/NylOjL5VTe pic.twitter.com/hXIpp4qGmH

— 𝙂𝙊𝙇𝘿𝙀𝙉𝘽𝙊𝙔 (@GoldenboyFTW) August 1, 2020