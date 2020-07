LEAK! Halo Infinite Multiplayer wird Free2Play mit 120FPS!

Die bekannte Spielwaren-Kette Smyths Toys aus Irland stellte kürzlich versehentlich eine Promotion-Seite zur Xbox Series X online. Auf der Seite konnte man sich für einen Newsletter registrieren, um sich für den Vorbestell-Start vormerken zu lassen. Dies enthielt auch Informationen zu dem, Launch-Titel Halo Infinite.

Der Promotion-Text besagt, dass der Multiplayer zu Halo Infinite Free 2 Play sein wird. Er kommt mit 120 FPS und stark reduzierten Ladezeiten, die zu einem immersiven Gameplay-Erlebnis führen sollen. Nachdem einige User die Seite fanden, ist sie mittlerweile auch schon wieder offline.

Die Details wurden vom bekannten Xbox-Leaker „Klobrille“ bestätigt. Seine Bestätigung als auch die Smyth Toys Werbung seht ihr unten in seinem Beitrag auf Twitter. Ihm zufolge wird es auch ein Battle Pass-System geben, welcher zusätzliche Anpassungsoptionen bieten wird.

Halo Infinite-Entwickler 343 Industries hat sich bis dato dazu nicht geäußert. Die erste Präsentation von Halo Infinite erhielt einiges an Kritik für die grafische Präsentation. Sie haben nun kürzlich Stellung in einem Blog Post dazu genommen.

Klobrille endet seinen Tweet mit „Halo will be huge“. Das klingt schon einmal vielversprechend. Microsoft selbst hat verkündet, dass Halo Infinite das Halo der Xbox Series X Generation sein wird. Es wird kein Halo 6 oder 7 folgen.

Since everyone is covering this topic, I might just go ahead as well.

– Halo Infinite multiplayer will be free-to-play

– Arena aims for 120fps on Xbox Series X

– Battle Pass system

– Customization options completely new to Halo

Halo will be *huge*.https://t.co/5py6tOeids pic.twitter.com/i7HOnsLH1D

— Klobrille (@klobrille) July 31, 2020