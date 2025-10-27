Xbox Partner Preview kehrt im November zurück – Fokus auf „Play Anywhere“

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft plant laut Insider Jez Corden ein neues Xbox Partner Preview-Event im November 2025. Nach der letzten Ausgabe im Oktober 2024 soll das Showcase erneut Spiele von Third-Party-Studios in den Mittelpunkt rücken, diesmal mit besonderem Fokus auf das Xbox Play Anywhere-Programm.

Doch was bedeutet das konkret für Xbox-Fans und warum sorgt das Thema schon jetzt für Diskussionen?

So funktioniert das Xbox Partner Preview im November

Das Format ist nicht neu: Bei einem Partner Preview zeigt Microsoft regelmäßig kommende Spiele externer Entwickler, also keine eigenen Titel wie Fable oder Halo. Laut Corden soll die November-Ausgabe jedoch besonders auf Xbox Play Anywhere setzen. Spiele also, die sowohl auf Konsole als auch auf PC nutzbar sind, ohne dass man sie doppelt kaufen muss.

Laut WindowsCentral.com will Microsoft damit die Verzahnung zwischen Xbox und PC weiter ausbauen. Ein Schritt, der langfristig den Übergang zur nächsten Konsolengeneration vorbereiten könnte.

Xbox plant drei große Termine

Corden zufolge soll Microsofts Fahrplan wie folgt aussehen:

Xbox Partner Preview: November 2025

The Game Awards: Dezember 2025 – mit Xbox-Präsenz

Developer_Direct: Januar 2026 – mit First-Party-Spielen

Letzteres Event soll laut Reddit-Diskussionen die Bühne für Fable, Gears E-Day, Forza Horizon 6 und das Halo: Campaign Evolved bieten. Damit könnten Xbox-Fans gleich zu Beginn des neuen Jahres eine Reihe großer Enthüllungen erleben.

Play Anywhere spaltet die Community

Während viele Spielerinnen und Spieler das Konzept begrüßen, sehen andere die Umsetzung kritisch. In Foren wird unter anderem bemängelt, dass Publisher wie Square Enix oder Sega Play Anywhere nicht konsequent unterstützen. Titel wie Final Fantasy Tactics seien weder über den Microsoft Store noch über Xbox PC verfügbar, obwohl ähnliche Spiele der Reihe das Feature bieten.

Einige Nutzer sehen darin ein Problem für Microsofts Strategie, Xbox als Hybrid-Ökosystem zu etablieren. Andere halten dagegen: Für viele Käufer sei gerade die Play-Anywhere-Unterstützung ein entscheidendes Kaufargument im Xbox-Store.

In den Kommentaren wird eifrig spekuliert: 2026 könnte laut Fans zum stärksten Xbox-Jahr seit Langem werden. Neben Fable und Forza Horizon 6 sollen auch Gears E-Day, Halo: Campaign Evolved und – wie alle Jahre – ein neues Call of Duty erscheinen. Manche rechnen sogar mit einem High on Life 2, während State of Decay 3 wohl erst 2027 folgen soll. Ob Microsoft die Erwartungen erfüllen kann, wird sich spätestens im Januar zeigen.

Das kommende Xbox Partner Preview dürfte keine Sensationen, aber spannende Einblicke in Third-Party-Titel liefern, insbesondere in solche, die das Play-Anywhere-Konzept weiter vorantreiben.

