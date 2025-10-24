Halo: Campaign Evolved bringt die Legende auf PlayStation und PC zurück

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Halo: Campaign Evolved, das vollständige Remake der legendären Halo: Combat Evolved-Kampagne, erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Halo Studios versprechen eine modernisierte Neuinterpretation mit HD-Grafik, überarbeiteten Zwischensequenzen und frischen Missionen. Das Remake wird zudem direkt über den Game Pass verfügbar sein und markiert die erste Halo-Veröffentlichung auf einer PlayStation-Konsole.

Mit der Ankündigung auf dem Halo World Championship 2025 machte Community Director Brian Jarrard deutlich, dass dies ein historischer Moment für die Reihe ist. Zum ersten Mal können PlayStation-Spieler die klassische Kampagne erleben, während Xbox- und PC-Spieler von den modernisierten Features profitieren. Laut Jarrard bietet das Remake „mehr Halo für alle“ und ist der Start einer neuen Ära für das Franchise. Cross-Play und Cross-Progression sorgen dafür, dass das Spielgefühl über Plattformen hinweg einheitlich bleibt und kooperatives Spielen problemlos möglich ist.

Was euch erwartet

Halo: Campaign Evolved erzählt die vertraute Geschichte von Master Chief und seiner KI-Begleiterin Cortana, die auf einem mysteriösen Ringplaneten, dem Halo, gegen die übermächtigen Covenant kämpfen. Dabei gilt es, die dunklen Geheimnisse des Rings zu lüften und eine Bedrohung zu verhindern, die das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen könnte.

Das Remake erweitert die Kampagne um drei neue Prequel-Missionen, in denen Spieler die Vorgeschichte von Combat Evolved erleben können. Neue Waffen, Fahrzeuge und Gegner sorgen für zusätzliche Taktikmöglichkeiten. Die bekannten Skulls, optionale Modifikatoren, bringen ebenfalls neue Herausforderungen und erhöhen die Wiederspielbarkeit.

Modernisierte Spielmechanik und Koop-Erlebnis

Die Kampagne wurde nicht nur optisch, sondern auch spielerisch modernisiert. Neben HD-Grafik und neuen Cinematics gibt es ein erweitertes Kampfsystem mit Sprint, präzisem Zielen und neun zusätzlichen Waffen aus späteren Teilen der Reihe. Fahrzeugchaos gehört weiterhin zum Erlebnis: Spieler können Wraiths steuern, Fahrzeuge kapern oder gegnerische Fahrzeuge zerstören.

Koop-Spieler kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Das Remake unterstützt lokalen Zwei-Spieler-Koop auf Konsole und Online-Koop für bis zu vier Spieler, inklusive Cross-Play. Zusätzlich bietet der Remix-Modus zufällige Gegner, Waffen und Umgebungen für endlose Wiederholbarkeit.

Halo: Campaign Evolved ist nicht nur ein nostalgischer Rückblick, sondern ein modernes Remake, das Veteranen wie Neueinsteiger gleichermaßen anspricht. Die Kombination aus klassischem Gameplay, neuen Missionen und Plattformübergreifendem Koop macht das Remake zu einem Pflichttermin für Fans des Master Chief und für alle, die Halo erstmals erleben wollen.

