Top Games Mai 2020: Diese Spiele erwarten euch im kommenden Monat

Wien, Österreich – Auch der April neigt sich so langsam seinem Ende zu, die Coronakrise scheint hingegen noch ein wenig anzudauern. Mehr als Grund genug, um einen Blick auf die im Mai erscheinenden Games für Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PC zu verwerfen. Es ist Zeit für die Top Games Mai 2020.

Ja, trotz Coronakrise ist das Jahr 2020 gespickt mit schönen Dinge, zumindest für Gamer. Denn immerhin wird es dieses Jahr die neue Playstation und die neue Xbox zu kaufen geben, wenn Corona hier nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Doch auch von Seiten der Spiele bietet das Jahr 2020 so einiges. Was ihr in naher Zukunft erwarten könnt, haben wir für euch zusammengefasst.

Top Games Mai 2020: Hier sind sie!

5. Mai – Someday You’ll Return (PC)

14. Mai – Signs of the Sojourner (PC)

15. Mai – Those Who Remain (PC, PS4, Xbox One )

) 15. Mai – Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix (Switch)

19. Mai – The Wonderful 101: Remastered (PC, PS4, Switch)

22. Mai – Saints Row: The Third Remastered (Xbox One, PS4, PC)

22. Mai – Maneater (PC, PS4, Xbox One)

26. Mai – Minecraft Dungeons (Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One)

27. Mai – Ninjala (Nintendo Switch)

27. Mai – For the Warp – Steam Early Access (PC)

29. Mai – Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Nintendo Switch)

29. Mai – XCOM 2 Collection (Nintendo Switch)

29. Mai – Borderlands Legendary Collection (Nintendo Switch)

29. Mai – BioShock: The Collection (Nintendo Switch)

29. Mai – Fast and Furios: Crossroads (Xbox One, PS4, PC)

Wie ihr seht, befinden sich trotz Coronakrise einige Neuerscheinungen auf dem Weg. Wir möchten allerdings anmerken, dass wir keine Garantie auf Richtigkeit geben können. Immerhin hat die letzte Zeit doch für einige Verschiebungen gesorgt. Wie immer haben wir allerdings gründlich recherchiert und hoffen, dass für alle ein Game dabei ist. Besonders gespannt darf man auch auf Fast and the Furios: Crossroads sein. Der neueste Film von The Fast and the Furios musste zwar in den Herbst verschoben werden, trotzdem ist erneut ein Hype ausgebrochen. Denn auf Netflix zählen die Streifen gerade zu den am meisten angesehenen Filmen. Ob das Game da mithalten kann? Das werden wir hoffentlich im Mai sehen.

Ein absolutes Highlight für den Mai wäre auch Marvels Avengers gewesen. Dieses wurde jedoch leider – schon vor Corona – in den September verschoben und wird wohl da in unsere Liste der Top Games rutschen.

GTA6 Alternative “Saints Row” kommt im Mai

Das neue GTA6 können wir euch im Mai zwar nicht ankündigen, doch zum Überbrücken der Zeit und natürlich auch um jede Menge Spaß zu haben eignet sich Saints Row: The Third Remastered. Wer das ursprüngliche Spiel kennt, der wird wissen wovon wir sprechen. Die Remastered-Version dürfte noch besser werden. Wer noch mehr Details will, dem empfehlen wir unseren Artikel zu Saints Row zu lesen.

Doch auch Spiele wie Minecraft Dungeons, The Wonderful 101: Remastered, Xenoblade Chronicles und XCOM 2 Collection haben ihre absolute Berechtigung in der Reihe der Top Games für den Mai 2020. Minecraft Dungeons ist ein komplett eigenständiges Spiel, welches allerdings im Minecraft-Universum angesiedelt ist. Im Gegensatz zum klassischen Minecraft kann man keine Blöcke platzieren, dafür gibt es jede Menge Quests und Abenteuer. Einen Bericht über das Game haben wir bereits für euch verfasst. Bei Xenoblade Chronicles handelt es sich um ein Remaster. Insbesondere an der Grafik dürfte kräftig gefeilt worden sein, wie ihr dem Trailer entnehmen könnt. Erstmals erschien das Game 2012 für die Nintendo Wii.

