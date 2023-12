Roblox – Mit “kronehit island” spielerisch Radio erleben

Gaming ist ein Hobby, das vom Eintauchen in andere Welten lebt. Sei es die von Wolkenkratzern eingedämmte Skyline von New York City. Die düsteren Trugbilder einer sich immer weiter verändernden amerikanischen Kleinstadt. Oder gar nordisch anmutende Scheinidyllen, in denen Götter und Monster hausen. Gaming ermöglicht einen Eskapismus, der von keinem anderem Medium erreicht werden kann. Und das sogar noch mehr, wenn Spieler:innen die Möglichkeit geboten wird, ihre Traumwelt selbst mitzugestalten.

Nicht umsonst feierten Spiele wie Animal Crossing: New Horizon ihren größten Erfolg während der Covid-19-Pandemie, als die ganze Welt plötzlich auf die eigenen vier Wände reduziert war. Als mit dem Drücken des Startknopfes an der Konsole in eine Welt eingetaucht werden konnte, in der alles nach den eigene Wünschen und Vorstellung verlief. Dass Spiele wie Minecraft und Roblox dabei jedoch noch so viel mehr sein können, hat die Vergangenheit indes schon oft bewiesen. Ob als Lerntool für Mathematik-Nachhilfe. Oder als Hilfsmittel im Biologieunterricht. Dank Möglichkeiten der Selbstgestaltung bieten virtuelle Räume schier unbegrenzte Möglichkeiten. Doch nicht nur für Gamer. Auch Unternehmen finden allmählich ihren Weg in die virtuelle Welt.

Die Wiener Digitalmarketing-Agentur Constant Evolution hat sich dies zum Vorbild genommen, unter Zusammenarbeit ihres Partners headraft, genau so eine Welt für den österreichischen Radiosender kronehit zu erstellt. Die kronehit island soll ein virtueller Ort sein, an dem getratscht, gespielt und das Programm des Radiosenders spielerisch empfangen werden kann, ganz von der Gemütlichkeit der eigenen Wohnzimmercouch aus. Oliver Yeh, CEO von Constant Evolution, hat mit uns über das Projekt, über digitale Räume und die Relevanz von Virtualität in der Medienwelt gesprochen. Eine Thematik, die in den kommenden Jahren nur noch an Bedeutung zunehmen wird.

Das Projektteam stellt sich vor (v. l. n. r.: Maximilian Brucker, Nadine Skutan, Oliver Yeh) (c) Constant Evolution

Roblox als erweiterter Marktplatz

Virtuelle Räume, wie sie in Videospielen vorzufinden sind, sind schon längst mehr noch als reine Unterhaltungsmedien. In einer sich schnell entwickelten Welt fungieren sie heutzutage sowohl als Gaming-Portale, soziale Hubs und nicht zuletzt auch marktorientierte Werbemöglichkeiten. Was noch vor einigen Jahren dystopisch klangt, ist mittlerweile zur Realität geworden. Heutzutage irritiert es kaum mehr, wenn ein Künstler:in eine Konzert in Fortnite austrägt, um das neuste Album zu promoten. Im Gegenteil, jene FOMO-Erlebnisse werden zu ubiquitären Ereignissen, über die noch Tage später gesprochen wird.

“Wir wollten eine Umgebung schaffen, in der kronehit nicht nur als Radiosender, sondern als ein vielseitiger, jugendlicher und innovativer Medienanbieter wahrgenommen wird. Zugleich war es uns wichtig, neue Formen der Interaktion und des Community-Engagements zu erkunden, um die Bindung zur Marke deutlich zu stärken.”

Auch Constant Evolution hat erkannt, dass der virtuelle Raum für Unternehmen völlig neue Optionen bereitstellt. So bietet die Integration von kronehit in das Open-World-Spiel Roblox die Möglichkeiten, “um sich in der digitalen Welt weiter zu positionieren und mit der jüngeren Generation in Kontakt zu treten.” Oliver Yeh führt weiter aus, dass virtuelle Orte genutzt werden, damit Marken relevant bleiben können. “Denn Roblox ist nicht einfach nur ein Spiel. Es ist eine Plattform, auf der Millionen von Kindern und Jugendlichen tagtäglich miteinander interagieren. Wir nutzen hier also die Möglichkeit, kronehit als Marke spielerisch und kreativ zu präsentieren und so eine tiefere, emotionalere Verbindung mit der gewünschten Zielgruppe aufzubauen.”

Nicht umsonst werden scheinbar täglich neue Skins von beliebten Markenträgern angekündigt, die eure Lieblingsspiele zieren. Virtuelles und cross-mediales Marketing ist aus der modernen Unternehmenskultur dabei oft kaum mehr wegzudenken. Doch Constant Evolution war es in dieser Hinsicht dennoch wichtig, “ein kreatives und interaktives Erlebnis zu schaffen”. Indem Roblox mit der Marke kronehit verbunden wurde, kann es zu einem wechselseitigen Austausch kommen. Kund:innen werden direkt mit einbezogen und entscheiden so selbst, was und wie sie konsumieren wollen.

Auch Oliver Yeh von Constant Evolution unterstreicht die Bedeutung, die digitale Räume als Zweigstellen für Unternehmen innehaben. So darf die Digitalwelt als erweiterter Marktplatz nicht unterschätzt werden, da sich das Freizeitleben zunehmen verlagert. Demnach wären digitale Zweigstellen unverzichtbar, um “in einer zunehmend vernetzten Welt präsent und wettbewerbsfähig zu bleiben”, so der “Constant Evolution”-CEO. “Sie erlauben es uns, über traditionelle Kanäle hinaus zu gehen und Zielgruppen dort zu erreichen, wo sie sich tendenziell am meisten aufhalten – online. Insbesondere für renommierte Medienunternehmen wie kronehit ist es entscheidend, in solchen digitalen Räumen präsent zu sein, um die Bindung zu bestehenden Hörer:innen zu stärken und neue Publikumssegmente zu erschließen.”

Nur durch die erfolgreiche Verknüpfung von modernen Marketingmaßnahmen und virtuellen Welten, können Unternehmen demnach in Zukunft bestehen. Wichtig sei dabei jedoch, dass die Kreativität nicht verloren geht. Denn am Ende zählen in der virtuellen Welt genau die selben Regeln, die auch in der echten Welt bestehen. Nur wenn Leidenschaft und Kreativität dahintersteht, kann Erfolg folgen. Egal ob es in der echten Welt passiert, oder an virtuellen Orten, wie sie durch Roblox und kronehit Island ermöglicht werden.