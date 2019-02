Fortnite ist schon ein sehr außergewöhnliches Videospiel. Am vergangenen Wochenende fand ein In-Game-Konzert mit dem Produzenten und DJ Marshmello statt, über 10 Millionen Fortnite-Gamer waren dabei. Dabei konnte man seine Lieblingsemotes in Echtzeit beobachten und interagieren.

Am Samstag um 19:00 Uhr wurden die Spieler in ein besonderes Spiel am Pleasant Park-Standort des Spiels entführt, wobei alle Waffen vollständig entfernt wurden. Es war im Wesentlichen wie der Super Bowl, aber für ein völlig anderes Publikum. Aus technischer Sicht ein interessanter Aspekt so Musik unter die Leute zu bringen. Klar, gegen das Tomorrow Land, also das Original für solche Veranstaltungen, kommt Fortnite nicht ran. Deswegen hier das Original unterhalb. Die selbe Musik gibt es ab Minute 25:00.

Was die Kinder von heute so alles machen… Am Samstag Abend hatten wir noch andere Ideen 🙂