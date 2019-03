Sony macht keine Pressekonferenz mehr auf der E3 2019, vielleicht weil ohnehin gewisse Sachen schon vorher ins Netz geraten? Erst unlängst wurde Werbematerial zu The Last of Us Part II (The Last of Us 2) aus Peru veröffentlicht, welches besagt das der Survival-Titel im Oktober 2019 für die PlayStation 4 erscheinen wird. Zu Ghost of Tsushima kommt die Release-Leak-Meldung aus dem Norden, genauer aus Schweden.

Die Releaseliste von Spelbutiken besagte (der Eintrag wurde mittlerweile wieder gelöscht), dass der exklusive PS4-Titel – das erste neue Spiel des Entwicklers Sucker Punsch seit 2013 – Infamous: Second Son – am 30. August 2019 erscheinen wird. Und einige Hinweise deuten darauf hin, dass es sich mehr als nur um ein Platzhalter-Datum ohne Bezug auf die Wahrheit stützt.

Zum einen werden Platzhalter normalerweise am letzten Tag eines bestimmten Monats von Händlern festgelegt. In diesem Fall hätte das der 31. August 2019 sein müssen und nicht der Tag davor. Der 30. August wäre auch ein Freitag, ein beliebter Wochentag für die Veröffentlichung großer AAA-Titel. Damit hat die PS4 neben Shenmue III einen weiteren Highlight-Titel für den Spätsommer in der Pipeline. Mit Days Gone folgt Ende April der nächste tolle Exklusiv-Titel.

Ein anderer exklusiver PlayStation 4-Titel lässt noch ein wenig auf sich warten, Death Stranding. Wie Hideo Kojima in einem Interview gesagt hat, liegt man hinter den eigenen Zeitplänen. Aber einen genauen Termin kennt keiner, außer Kojima und sein Team (vielleicht).

Wie wir am Anfang dieser Meldung nochmals erwähnt haben, wird Sony nicht auf der E3 2019 sein. Die große PlayStation-Show aus Japan gab es auch nicht im Dezember 2018, also erwarten wir noch vor der gamescom, zwischen E3 und der Kölner Gaming-Messe, eine großartige Sensation von Sony: Die Ankündigung der PlayStation 5.