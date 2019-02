Aktuell befindet sich die Sony-Aktie auf dem tiefsten Stand seit 2016. Der Grund: Der verlangsamte Verkauf der PlayStation 4 (und der „Fast-Einbruch“ bei den Smartphones). Natürlich ruft dies Analysten hervor, welche einen schnellen Release der PlayStation 5 prognostizieren.

Der Umsatz der PlayStation 4 „verlangsamt“ sich, eigentlich nichts unnatürliches für eine fünf Jahre alte Konsole. Immerhin konnte man die 90-Millionen-Marke durchbrechen und nähert sich der 100-Millionen-Marke schneller, als noch zu PlayStation 2-Zeiten (welche bis heute die erfolgreichste Heimkonsole aller Zeiten ist). Aber ich schweife ab.

Investoren sehen die Dinge – naturgemäß – nicht so locker wie wir Gamer. Diese versetzt der Kursrückgang der Sony-Aktie in Panik und so wird die PlayStation 5 schnell herbeigerufen. Wie Amir Anvarzadeh, Analyst bei Asymmetric Advisors Pte. berichtet (via Bloomberg), erwartet er im nächsten Jahr den Start der PS5, aufgrund der Abschwächung der PS4-Verkäufe. No na.

„Es gibt mehr Abstriche, da wir davon ausgehen, dass die Verlangsamung des Wachstums in der Games-Sparte einen sehr wahrscheinlichen PS5-Start für das kommende Geschäftsjahr und die damit verbundenen Kosten für die Einführung einer neuen Plattform bedeuten wird“, so der Analyst.

Heißt also auch, dass der Gewinn von Sony im nächsten Jahr nicht so hoch ausfallen wird, weil wenn man eine neue Konsole launcht auch dementsprechendes Marketing gesetzt werden muss. Diese Aktivitäten kosten Geld und verringern das Ergebnis. Alles keine schöne heile Welt in der Finanz. Aber was weiß schon ein kleiner Gamer davon.

Unabhängig davon, was sich die Finanzwelt wünscht: Die PlayStation 5 kommt.

Sony hat jede Menge Patente angemeldet, angeblich sogar schon Dev-Kits ausgeschickt und wartet wahrscheinlich nur noch auf einen Preisabfall bei GPU’s, nachdem die Miner von Krytowährungen endlich aufgehört haben einzukaufen, nachdem der Bitcoin-Kurs abgefallen ist.