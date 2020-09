PS5 wird mit 99% der PS4-Games beim Start abwärtskompatibel sein

Der Umstieg auf die nächste Konsolen-Generation fällt derzeit noch schwer aus. Immerhin war die PlayStation 5-Vorbestellung bereits nach „wenigen Minuten“ vorbei. Sony nannte beim PS5-Showcase Preis und Release der neuen Konsole und um Mitternacht begannen die Händler Vorbestellungen aufzunehmen. Doch dabei kam es zu massiven Abstürzen der Online-Shops. Die PS5 scheint ausverkauft, obwohl das Line-Up zum Launch noch sehr gering ist. Daher ist es interessant wie viele Games der PS4 auf der PS5 spielbar sind. Jim Ryan, CEO von Sony, gibt dazu jetzt eine Antwort, die Fans freuen wird.

Gegenüber der Washington Post (Artikel hinter Paywall) bestätigte Jim Ryan, dass Sony Tausende von PS4-Games auf der PS5 auf Abwärtskompatibilität getestet und festgestellt wurde, dass 99% kompatibel sind.

Sony bestätigte zuvor nur, dass „die meisten PS4-Games mit der PS5 kompatibel sein werden“ und dass eine höhere Abwärtskompatibilität erst später folgen wird. Die Tatsache, dass der CEO des gesamten Unternehmens sagt, dass fast alle PS4-Spiele beim Start spielbar sein werden, ist sogar noch besser als eine „Mehrheit“, da inkompatible Spiele rar sind. Spieler werden höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten haben, einen PS4-Titel zu finden, der auf der PS5 nicht sofort spielbar ist.

More PlayStation 5 units will be available in 2020 than PS4 was in 2013, says PlayStation CEO Jim Ryan.

And he talks about their "old fashioned" console gen strategy: "We’re not saying it’s perfect, but it’s our approach. We like it."https://t.co/QUP31YU3H0

— Gene Park (as seen in Brobible) (@GenePark) September 16, 2020