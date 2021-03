PS Plus-Games im April: Das sind die neuen kostenlosen Spiele für PS5 und PS4

PS PLUS: Das sind die kostenlosen PlayStation-Spiele im April 2021 für PS4 und PS5. - Bildmontage: DailyGame; (C) Sony, jeweilige Hersteller

Via dem PlayStation Blog gab man die PS Plus Games für April 2021 bekannt. Darunter befinden sich Oddworld: Soulstorm, dass am 6. April auch seinen Release feiert. Damit ist das Spiel kostenlos für PlayStation 5-Besitzer zu haben, wenn sie eine Mitgliedschaft von PlayStation Plus besitzen.

Oddworld: Soulstorm (nur für PS5)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Oddworlds Abe kehrt in diesem Action-Abenteuer-Plattformspiel zurück, das direkt nach den Ereignissen von Oddworld: New ‚N‘ Tasty 2014 spielt. Nachdem Abe sich von einem ahnungslosen Zahnrad in einer Mega-Unternehmensmaschine zu einem unwahrscheinlichen Helden und Leuchtfeuer der Hoffnung gewandelt hat, muss er nun seine Mudokons-Kollegen mit allen erforderlichen Mitteln retten. Löse Rätsel und stelle ein Arsenal zusammen, um deine Freunde zu retten. In Oddworld: Soulstorm werden Spieler beginnen zu verstehen, dass die Kraft vieler benötigt wird, um Probleme zu lösen, die der Einzelne allein nicht lösen kann.

Days Gone (PS4, PS5-Upgrade)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Days Gone steuert man Kopfgeldjäger Deacon St. John in eine verzweifelte, offene Welt des pazifischen Nordwestens. Jede Menge Freaker gibt es zu erledigen, die sich zu Horden zusammenrotten. Man muss Strategien entwickeln, Waffen und Fähigkeiten anpassen, Fallen herstellen und sein Motorrad aufrüsten, um in dieser Wildnis zu überleben.

Zombie Army 4: Dead War (PS4, PS5-Upgrade)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hitlers Horden sind zurück in diesem gruseligen Shooter der Macher von Sniper Elite 4. Abscheuliche okkulte Feinde, epische Waffen und eine erschütternde neue Kampagne für 1-4 Spieler *** erwarten Sie in den 1940er Jahren in Europa, während Sie um die Rettung der Menschheit kämpfen von untoten Armageddon. Setzen Sie die alternative Geschichte der Zombie Army Trilogy in riesigen neuen Levels fort und decken Sie einen finsteren Plan auf, der die Survivor Brigade durch Italien und darüber hinaus führt.

PlayStation Plus

Was ist PS Plus?

PS Plus ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft (Premium) des PlayStation Network, dass erstmals im Juni 2010 eingeführt wurde. Mit dem Abo hat man verschiedene Vorteile, wie das Zocken von Online-Multiplayer-Titeln. Außerdem gibt es jeden Monat kostenlose Games, exklusive Rabatte im PS Store, Themes und Designs für die PS4, 100GB Cloud-Speicher für Spielstände, usw.

Wieviel kostet PS Plus?

Die Preise hängen davon ab, für wie lange ihr das Abo wollt. 1 Monat kostet 8,99 Euro, während 3 Monate 24,99 Euro (1,98 Euro Ersparnis gegenüber dem Monats-Abo) oder 12 Monate 59,99 Euro kosten (47,89 Euro Ersparnis gegenüber dem Monats-Abo).

Die neuen PS Plus Games sind ab dem 6. April bis zum 3. Mai 2021 verfügbar.

Welche Games werden die kommenden Monate kostenlos sein?

Laut einem Leak von 4chan gibt es eine Liste an Spielen, die die nächsten Monate im kostenlosen PS Plus-Angebot auftauchen sollen.

Der Leak war bereits für den April 2021 nicht richtig, bis auf Oddworld: Soulstorm (exklusiv für die PS5 kostenlos), da dieser Titel bereits früher bekannt wurde.

Im Mai soll es laut dem anonymen Leaker, der angibt bei PlayStation Asia zu arbeiten, folgende Titel geben:

Angebliche PS Plus Games im Mai 2021

Injustice 2 (PS4, PS5-Upgrade)

Cuphead (PS4, PS5-Upgrade)

Dreams (PS4, PS5-Upgrade, PSVR)

Angebliche PS Plus Games im Juni 2021

GTA Online (PS5-exklusiv zum Release der Next-Gen-Version)

Ratchet & Clank: Into the Nexus Remaster (PS5)

Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS4)

Bei den Fans klingen die Leaks für die kostenlosen PS Plus Games im Mai und Juni 2021 unplausibel. Immerhin erschien Ratchet & Clank: Into the Nexus für die PS3, nicht für die PS4. Außerdem: Warum sollte ein Remaster im gleichen Monat erscheinen wie Ratchet & Clank: Rift Apart? Der Titel von Insomniac kommt am 11. Juni. Und das Sony bereits einen Release-Termin für die Next-Gen-Version von GTA Online vorliegen hat, klingt auch nicht gerade sehr plausibel.