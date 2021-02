Ratchet & Clank: Rift Apart: Release am 11. Juni und ab heute vorbestellbar

Ratchet & Clank: Rift Apart - (C) Insomniac Games

Sony Interactive Entertainment und das Entwicklerstudio Insomniac Games geben bekannt, dass Ratchet & Clank: Rift Apart am 11. Juni 2021 exklusiv für PlayStation 5 erscheinen wird. Das interdimensionale Abenteuer kann ab heute in einer Standard Edition, Digital Standard Edition und Digital Deluxe Edition vorbestellt werden.

Einblick in die digitalen Vorbesteller-Boni

Zwei Fan-Lieblinge kommen zu Ratchet & Clank: Rift Apart zurück und Vorbesteller der Standard Edition und Digital Standard Edition können Spieler früher im Spiel freischalten.

Die Karbonox-Rüstung aus Ratchet & Clank 2 (2003) wurde überarbeitet und besitzt jetzt hochauflösende Texturen, Lichteffekte und Ray-Tracing-Reflexionen. Vorbesteller erhalten außerdem die Verpixler-Waffe bereits früher im Spiel. Der Retro-Blaster aus Ratchet & Clank (2016) wurde ebenfalls visuell für PS5 aufgearbeitet.

Die Digital Deluxe Edition enthält neben der Vollversion von Ratchet & Clank: Rift Apart folgende digitale Inhalte:

5 zusätzliche Rüstungssätze

20 Raritanium, um Waffen aufzuwerten

ein Sticker-Paket für den allerersten Fotomodus von Ratchet & Clank

ein digitales Artbook

den digitalen Soundtrack

Nur Vorbesteller haben Zugang zu den vorzeitig freischaltbaren Boni. Wenn Spieler die Digital Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition im PlayStation Store vorbestellen, erhalten sie die Gegenstände, die vorzeitig freischaltbar sind, automatisch.

Über Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein vollwertiger, neuer Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe. Als der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt. Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden bekannte sowie unbekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen.

Für Spieler, die bisher noch keine Erfahrungen mit Ratchet & Clank sammeln konnten, ist dieses Abenteuer mit seiner eigenständigen Geschichte der perfekte Einstieg. Langjährige Fans der Reihe werden zahlreiche, tiefer gehende Bezüge zu früheren Spielen entdecken.