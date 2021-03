GTA ONLINE: So verdient ihr 60 Millionen Dollar an nur einen Tag

GTA Online - (C) Rockstar Games

Ein Spieler in GTA Online, hat seinen Weg zum Millionär im Spiel enthüllt. Obwohl er es einfach aussehen lässt, ist es kein Spaziergang. Um die aufregendsten Fahrzeuge, Gebäude und Geschäfte in GTA 5 zu besitzen, müssen Spieler konsequent Geld verdienen. Für viele ist dies der schwierigste Aspekt des Spiels und zur echten Herausforderung werden.

Was ist der schnellste Weg, um im Spiel Geld zu verdienen?

Während es mehrere Überfälle gibt, an denen Spieler teilnehmen können, wird für diese häufig Geld benötigt um diese überhaupt starten zu können. Für neue Spieler kann das schon abschreckend wirken. Ein Spieler hat jetzt genau gezeigt, wie er an einem einzigen Tag 60 Millionen Dollar verdient hat. Es ist schon beeindruckend wie viele Missionen er abgeschlossen hat.

Während des Videos ist zu sehen, wie der User Mahanpourfakhr eine Vielzahl von Missionen auf der Karte abschließt. Von der Lieferung von Spezialfracht in Flugzeugen bis zum Verkauf von Waren an verschiedene Fachhändler in Los Santos – alles ist dabei und bringt dabei jede Menge Credits in die Taschen.

Die Methode ist zwar nicht jedermanns Sache, aber effektiv auf jeden fall

Jede dieser Missionen und Verkäufe wurde innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen, was beweist, dass es möglich ist, viel Geld zu verdienen. Man muss nur bereit dazu sein durch GTA Online zu grinden. Insgesamt gelang es Mahanpourfakhr nach dem Verkauf von zwei Unternehmen einen Gewinn von insgesamt 60 Millionen Dollar zu erzielen.

Egal, ob man in GTA Online gerne Überfälle oder Frachtmissionen erledigt, man muss sich nur an ein System halten. Leider bedeutet das manchmal, dass man langweilige Inhalte immer wiederholen muss. Doch wenn man genügend Zeit investiert, lohnt es sich am Ende mit großen Profit.