PS Plus Titel für April steht fest – Oddworld: Soulstorm PS5

Oddworld: Soulstorm - (C) Oddworld Inhabitants

Die PS Plus Games für März sind gerade mal veröffentlicht worden und stehen noch nicht mal zum Download. Sony legt aber noch eines nach und gibt jetzt bereits den PS5 Titel bekannt, der im April als PS Plus Download gelistet wird. Oddworld: Soulstorm wird auf der PS5 direkt im PS Plus April Abo landen. Fans des Jump’n Run Klassikers aus PlayStation 1 Tagen wird dies freuen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

PS Plus April – Oddworld: Soulstorm PS5

Erst vor wenigen Tagen wurde bei Sonys State of Play neues Gameplay zu Oddworld: Soulstorm gezeigt. Das Jump’n Run Abenteuer ist grafisch definitiv im 21sten Jahrhundert gelandet und bringt viele Neuerungen. Die neuen Elemente passen perfekt in Abes Welt. Die gezeigten Spielsequenzen sehen fordernd aus und wecken Vorfreude bei den Fans des Franchise.

Die Entscheidung Oddworld: Soulstorm für die PS5 im April als PS Plus Titel zu launchen sollte nun Begeisterung wecken. Das ist kein Gerücht. Es wurde direkt von PlayStation auf dem eigenen Twitter Account bekannt gegeben. Auch wenn man auf die restlichen Titel noch bis Ende März warten muss, so ist diese Info bereits Gold wert.

Oddworld: Soulstorm wird im PS Plus Abo ab 6 April zum Download verfügbar sein.