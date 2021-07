PS5 vs. Xbox Series X/S vs. Switch: Welche Konsole verkauft mehr?

PS5 vs. Switch vs. Xbox Series X/S - Bildmontage: DailyGame - (C) Sony, Nintendo & Microsoft

Das die PlayStation 5 für Sony ein voller Erfolg wird stand nach der PS4-Dominanz in der vorherigen Konsolen-Generation außer Frage. Die Xbox Series X/S verkauft sich wesentlich besser als die Xbox One, aber an die PS5 wird sie wohl so schnell nicht herankommen. Im Gegenteil: derzeit wird der Abstand immer größer. Aber auch die Nintendo Switch kann im vierten Jahr ihre Erfolge verweisen!

Gemessen an den ersten 35 Verkaufswochen liegt die PlayStation 5 gegenüber der Nintendo Switch um fast 3 Millionen Geräte voran.

So verkaufte sich PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch in den ersten 35 Verkaufswochen (Vergleich)

Die Nintendo Switch erschien am 3. März 2017, die Xbox Series X/S am 10. November 2020 und die PlayStation 5 am 12. bzw. 19. November 2020. VGChartz.com verglich die ersten 35 Verkaufswochen der drei Konsolen und dabei zeigt sich eine starke Dominanz von der Sony-Konsole. Jede verfügbare PS5 und Xbox Series X ist nicht lange zum Verkauf angeboten. Vorbestellerlisten weltweit müssen abgearbeitet werden und der Halbleiter-Chips-Mangel gepaart mit Scalpern/Wiederverkäufern hat der Sache auch nicht gut getan. Dennoch ist die PS5 weit vorne.

In den ersten 35 Verkaufswochen ergibt sich daher folgendes Ranking (Weltweit):

PlayStation 5: 10.009.936 Einheiten Switch: 7.122.774 Einheiten Xbox Series X/S: 5.931.944 Einheiten

Die PS5 liegt damit 2,89 Millionen Einheiten vor der Nintendo Switch und 4,08 Millionen Einheiten vor der Xbox Series X/S. Sieht man sich den fiktiven Marktanteil der ersten 35 Verkaufswochen an, so führt die PlayStation 5 von Sony bei 43,4 Prozent. Auf die Nintendo Switch entfallen 30,9 Prozent und auf die Microsoft Xbox Series X/S 25,7 Prozent.

Knapperes Rennen in den USA

In den USA liegt die PS5 nur 0,8 Millionen Einheiten vor der Xbox Series X/S, die wiederum knapp über 310.000 Einheiten vor der Nintendo Switch liegt.

PlayStation 5: 3.724.420 Einheiten Switch: 2.927.913 Einheiten Xbox Series X/S: 2.611.446 Einheiten

Zum Vergleich: Die Nintendo Switch erreichte in den ersten 35 Verkaufswochen jene der PS5 erst in Woche 41.

Europa klar dominiert von der PlayStation 5

Die ersten 35 Verkaufswochen zeigen gut den Start der drei Konsolen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf den Markt gekommen sind. Der Verkaufsraum Europa zeigt ein klares Zeichen für die Sony-Konsole.

PlayStation 5: 3.637.007 Einheiten Switch: 1.889.458 Einheiten Xbox Series X/S: 1.728.267 Einheiten

Damit erreicht Sony einen Marktanteil mit ihrer PS5 von satten 50,1 Prozent. Man kann also behaupten: Im Vergleich der Startphase war jede verkaufte zweite Konsole eine PlayStation 5.

Wann man bei uns in Österreich, Deutschland und der Schweiz wieder eine PlayStation 5 kaufen kann, wird sich zeigen. Wir haben auf jeden Fall die “Amazon-Formel” bereits mehrmals ausprobiert und schon oft ins Schwarze “getroffen”. Manche Xbox Series X hat man schon bei MediaMarkt, Saturn und Co im Laden gesehen. Doch nicht lange, auch diese waren schnell vergriffen. Am 8. Oktober startet Nintendo mit dem Switch OLED-Modell neu durch – passend zum Weihnachtsgeschäft.

In Japan haben Sony und Microsoft “kein Leiberl”

Gerade in Japan ist die Switch gefragter als sonst wo. Das Ranking zeigt ein dominantes Bild für die Nintendo-Konsole.

Switch: 2.024.270 Einheiten PlayStation 5: 893.050 Einheiten Xbox Series X/S: 62.717 Einheiten

In Japan fährt Nintendo also die ersten 35 Wochen nach Release einen klaren Start-Ziel-Sieg ein: 67,9 Prozent Marktanteil. Die PlayStation 5 erreicht immerhin noch 30 Prozent, die Xbox Series X/S gar nur magere 2,1 Prozent.

Der Start der Xbox Series X/S war übrigens noch schlechter als jener der Xbox One.

So debütierten PlayStation und Xbox in Japan

So starteten PlayStation- oder Xbox-Konsolen in Japan zum Release (via Famitsu):

PSX Keine Daten PS2 16.000 Xbox 124.000 PS3 88.000 Xbox 360 62.000 PS4 322.000 Xbox One 24.000 PS5 118.000 Xbox Series X/S 21.000

Zum Vergleich: Die Nintendo Switch verkaufte in Japan in der ersten Woche 329.159 Einheiten. Das Kontingent von Sony und Microsoft hätte für den japanischen Markt durchaus größer ausfallen können. Sogar die Xbox Series X war innerhalb weniger Stunden in Japan ausverkauft.

Doch was helfen Verkaufszahlen einer Konsole, wenn es nicht die besten Spiele dafür gibt? Eine Aufstellung der besten Nintendo Switch Spiele findet ihr bei uns, genauso wie die besten PlayStation 5 Spiele – die bisher erschienen sind.