IMDB-Umfrage enthüllt die am meisten erwarteten Videospiele 2021

Erscheint God of War: Ragnarok bereits 2021 für die Sony PlayStation 5? - (C) Sony

Das Jahr 2021 ist noch sehr jung. Im Januar haben wir zwei große Titel gesehen: Hitman 3 und The Medium. Es gibt für dieses Jahr aber noch eine Latte an großen Titeln, die mit Spannung erwartet werden. IMDB hat dazu nun eine Umfrage veröffentlichte, welche Videospiele bei den Fans am meisten erwartet sind. Und das Ergebnis erstaunt.

In der IMDB-Umfrage 2020 stand Cyberpunk 2077 ganz oben auf der Liste, der mehrfache Game Award-Gewinner The Last of Us 2, Ghost of Tsushima und Marvel’s Avengers folgten. Bei Cyberpunk und Avengers gab es einige Fans, die bitter enttäuscht wurden. So lebt die Hoffnung, dass dies 2021 nicht so wird.

Die diesjährige Umfrage umfasste über 1.500 Fan-Stimmen, wobei ein Titel einen großen Prozentsatz ausmachte: God of War Ragnarok. Der exklusive PlayStation-Titel bekam 360 Stimmen zum am meisten erwarteten Videospiel des Jahres 2021. Eigentlich ein wenig absurd, denn bisher ist nicht viel über die Fortsetzung des God of War von 2018 bekannt. Mehr als einen kurzen Teaser-Trailer, der das Logo beinhaltet kennen wir nämlich nicht. Ob der versprochene Release-Termin für 2021 gehalten werden kann, ist ebenso fraglich.

Die meisten erwarteten Videospiele 2021 erscheinen auf der PlayStation

Den zweiten Platz in dieser IMBD-Umfrage machte Horizon: Forbidden West mit 199 Stimmen. Die Fortsetzung wurde im Juni 2020 mit einem umfangreichen Trailer angekündigt und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erscheinen. An dritter Stelle, der am meisten erwarteten Videospiele 2021 steht Far Cry 6. Der Shooter erreichte 115 Stimmen und wird im Mai 2021 erscheinen.

Danach folgt ein Titel, der bereits verschoben wurde: Hogwarts Legacy. Dahinter befinden sich Resident Evil Village, Diablo 4, Gotham Knights, Halo Infinite und The Lord of the Rings: Gollum. Gollum wurde ebenfalls auf 2022 verschoben, wie auch Hogwarts Legacy.

Andere Titel bekamen dafür recht wenig Stimmen. Das kommende Remake Prince of Persia: Sands of Time bekam nur 35 Stimmen, Final Fantasy 16 auch nur 34. Ratchet & Clank: Rift Apart überhaupt nur 17 Stimmen. Natürlich ersetzt die Umfrage keine Verkaufsprognosen, sondern stellt die Meinung der IMDB-Community dar.