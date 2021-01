Cyberpunk 2077: Milliardär Elon Musk macht sich darüber lustig

Tesla S mit The Witcher 3: Wild Hunt. - Screenshot: Tesla.com

Cyberpunk 2077 hatte einen harten Start und nun folgt Patch für Patch. Elon Musk und viele Spieler finden es lustig, wenn das Action-Rollenspiel von CD Projekt Red einen Patch für den Patch benötigt, so löst Version 1.11 die Probleme von 1.10.

Elon Musk ging auf Twitter und macht sich unbeschwert über die Tatsache lustig, dass der jüngste Hotfix für Cyberpunk 2077 selbst Korrekturen erforderlich machte, um den Schaden von Version 1.10 rückgängig zu machen. Version 1.11 behebt einen schwerwiegenden Fehler im Spiel, bei dem eine Mission nicht mehr spielbar war, weil ein NPC bei einem Anruf nichts sagte.

Der Gründer von Space X und Tesla ist auch kein Unbekannter, wenn es um „Cyberpunk-trollen“ geht. Immerhin veröffentlichte er bereits im Dezember 2020 einen Beitrag, in dem er einen Screenshot von Reddit veröffentlichte, der einen verärgerten Fan zeigt, der seine Enttäuschung über den Start des Action-Rollenspiels zum Ausdruck brachte. Doch das war nicht alles. Musk veröffentlichte einen weiteren Tweet, der ein Modellbild zeigte, in dem das Cyberpunk 2077-Logo auf einem Standbild TV-Show The Office mit Photoshop versehen war, insbesondere in der Szene, in der Michael Scott spöttisch seinen Finger durch seinen Hosenreißverschluss steckt.

Elon Musk ist ein Videospiel-Fan

Er ist der wohl reichste Videospieler dieser Welt. In nächsten Tesla Plaid Model S wird Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 von CD Projekt Red spielbar sein! Im 90.000 Euro-Auto ist nämlich ein 10 Terraflop-Gaming-Computer verbaut. Es gibt in dem Auto sogar eine Funktion, um die Hupe und die Blinker-Geräusche des Autos aus „Toss a Coin to Your Witcher“ zu ändern, die in der Netflix-Adaption der Witcher- Serie von 2019 enthalten war.

Trotz der „bösen Kommentare“ zu Cyberpunk 2077 nennt Elon Musk das neueste Spiel von CD Projekt Red dennoch ein „großartiges Spiel“. Trotz all der Kontroversen rund um den Start und den vielen Patches. Insbesondere die detaillierte Geschichte, der viseuelle Stil und die riesige immersive Welt konnten auch uns im PC-Review überzeugen.

Übrigens sind die Lieblingsspiele von Elon Musk: Deux Ex und Half-Life 2.

Cyberpunk 2077 ist ab sofort für PC, PS4, Stadia und Xbox One erhältlich. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X werden irgendwann im Jahr 2021 verfügbar sein.