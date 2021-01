Cyberpunk 2077 nach Patch 1.10: So umgehen Spieler einen Mega-Bug

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

CD Projekt Red hat angekündigt, an einer Lösung für einen Cyberpunk 2077-Fehler zu arbeiten, der die Progression stoppt und mit der Quest „Down on the Street“ zusammenhängt.

Am 22. Januar 2021 veröffentlichte das Unternehmen den ersten von zwei großen Cyberpunk 2077-Patches, mit denen die „wichtigsten Probleme“ behoben werden sollen, die Spieler seit der Veröffentlichung des Spiels am 10. Dezember hatten. Das 1.10-Update konzentriert sich auf verschiedene Stabilitätsverbesserungen in Bezug auf Speichernutzung, Abstürze, Quest-Fehler, Leistung und vielen visuellen Problemen, führte jedoch auch ein neues Problem ein.

Der Fehler in Cyberpunk 2077 tritt auf, wenn Spieler einen Anruf von Takemura erhalten. Dieser schweigt, anstatt zu sprechen, und verhindert so die fortlaufende Hauptgeschichte des Action-Rollenspiels. Das Video dazu wurde auf Reddit hochgeladen.

So entgeht man dem Mega-Bug

Während es einen Hotfix zur Freigabe funktioniert „so bald wie möglich“, hat CD Projekt Red angeboten, die folgende mögliche Abhilfe, die speichern Laden auf ein früheres Spiel erfordert:

Lade ein Save-Game, bevor Takemura und V Wakakos Büro verlassen Beenden das Gespräch mit Takemura sofort außerhalb des Büros Überspringe 23 Stunden nach dem Ende des Gesprächs und wenn die Quest aktualisiert wurde Überprüfe, ob der Holocall ausgelöst wird und der Dialog mit Takemura beginnt

Der nächste Cyberpunk 2077-Hotfix ist bereits von CD Projekt Red in Arbeit.

Cyberpunk 2077 ist für PC, PS4 und PS5 erhältlich. Eine PS5/Xbox Series X-Version ist in Arbeit und soll 2021 erscheinen. Der Multiplayer des Action-Rollenspiels wurde auf 2022 verschoben.