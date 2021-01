Cyberpunk 2077 1.11 Update behebt schwerwiegenden Quest-Fehler

Seit dem Start von Cyberpunk 2077 haben viele Spieler ihre Erfahrung mit dem Spiel durch technische Probleme, Pannen und bahnbrechende Fehler eher negativ aufgenommen.

Einige dieser Fehler sind so schlimm, dass Spieler bestimmte Quests in Cyberpunk 2077 nicht mehr bestehen können. Glücklicherweise haben die Entwickler einen neuen Hotfix für das Spiel veröffentlicht, der einen dieser oben genannten bahnbrechenden Fehler behebt.

Es ist klar, dass Cyberpunk 2077 einen felsigen Start hingelegt hat und in vielerlei Hinsicht immer noch unter vielen Probleme leidet, mit denen die Spieler seit dem Start des Spiels konfrontiert sind. Genauso klar ist jedoch, dass CD Projekt Red das Spiel reparieren und die gewünschte Erfahrung liefern möchte. Der Hotfix, der heute früh ausgeliefert wurde, ist ein Beweis dafür.

CD Projekt Red hat heute auf allen Plattformen das Update 1.11 veröffentlicht. Das Update behebt ein Problem mit der Randomisierung von Gegenständen, aber der vielleicht wichtigste Teil des Updates ist, dass es den Takemura Holocall-Fehler behebt, der eine Reihe von Spielern geplagt hat. Für die meisten Spieler war der Anruf des NPCs lautlos und daher konnten die Spieler die Quest nicht beenden, aber dieses neue Update behebt das Problem.

Hotfix 1.11 is available on PC, consoles and Stadia!

This update restores item randomization and fixes a bug which affected some users’ holocall with Takemura in Down on the Street quest.

Details: https://t.co/SsVYRGfdha pic.twitter.com/TAQmRilNxq

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 28, 2021