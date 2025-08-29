Switch 2 Verkäufe: Game-Key Cards stürzen ab – Cyberpunk feiert Erfolg

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Die kontroversen Game-Key Cards für die Switch 2 haben es schwer – zumindest beim Online-Händler Amazon. In den US-amerikanischen Top 10 der Switch-2-Verkäufe befinden sich dort inzwischen nur noch Spiele, die vollständig auf Cartridges ausgeliefert werden. Seit dem Launch der Konsole nutzen Dritthersteller überwiegend die bei vielen Fans unbeliebten Software-Schlüsselkarten, die lediglich den Download der Spiele aktivieren.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition zählt zu den Ausnahmen. Der Titel befindet sich komplett auf dem physischen Spielmodul, inklusive des DLC Phantom Liberty. Das Open-World-Epos ist seither der erfolgreichste Dritthersteller-Titel auf der neuen Nintendo-Plattform (via Screen Rant) – das könnte mit der vollständigen physischen Veröffentlichung zusammenhängen. Denn nun gab Entwickler CD Projekt Red bekannt, dass 75 Prozent der Verkäufe physisch gewesen seien (via VGC).

Zurzeit besteht die Top 10 für Switch-2-Spiele auf Amazon USA exklusiv aus Titeln mit vollständigen Spielmodulen:

Donkey Kong Bananza

Yooka-Re-Playlee

Kirby Air Riders

Kirby and the Forgotten Land (Nintendo Switch 2 Edition)

Story of Seasons: Grand Bazaar (Special Box Edition)

Story of Seasons: Grand Bazaar

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV (Nintendo Switch 2 Edition)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Mario Kart World

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch 2 Edition)

Das Problem mit den Game-Key Cards

Laut Nintendo sind die Game-Key Cards eine Option für solche Spiele, die den 64-Gigabyte-Speicher überschreiten. Inzwischen nutzen viele Publisher die Download-Karten aber auch für Titel, die technisch weniger fortgeschritten sind als etwa Cyberpunk 2077. Games wie Pac-Man World Re-pac 2 erscheinen sogar mit vollständigen Spielmodulen für die erste Switch, für die Switch 2 allerdings nur mit Game-Key Card. Bei den Softwareschlüssel-Karten hängt das Eigentumsrecht naturgemäß von der Verfügbarkeit der Server ab, was besonders für Sammler einen Nachteil bedeutet.

