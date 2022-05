Oje! Der erst kürzlich bei Nintendo Switch Online+ erschienene N64-Titel: Kirby 64: The Crystal Shards leidet an Abstürzen. Ein Umstand den Nintendo bald beheben muss und vermutlich auch wird.

Der Glitch aus der Tiefe

Der Glitch kommt in den Unterwasserlevel vor. Sobald man von etwas Schaden nimmt, erstarrt Kirby und macht keinen Wackler mehr. Es gibt leider keine Möglichkeit in dieser Situation weiter zu machen, deshalb muss bei einem Treffer das Level neu gestartet werden.

Ein Video des Glitches

Ein Nintendo Switch Online+ Spieler und Reddit-User hat das Ganze aufgenommen und geteilt. Ihr könnt euch also von dem Fehler selber ein Bild machen:

Der Fehler kommt nur auf der Nintendo Switch Online+ Version vor. Der originale N64-Titel hatte dieses Problem nicht!

Nintendo wird’s richten

Es ist nicht die erste Nintendo 64 Portierung, welche auf der Nintendo Switch ihre Probleme hat. Viele Spieler waren von der fehlerhaften Darstellung bei manchen Stellen in The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf der Nintendo Switch Online+ Version. Man muss allerdings Nintendo zu Gute halten, dass diese Fehler innert kürzester Zeit behoben waren.

Aus diesem Grund sind wir zuversichtlich, dass sich Nintendo Kirby 64: The Crystal Shards bei Nintendo Switch Online+ bald annehmen wird, sodass Kirby auch Unterwasser seinen Feinden den Gar ausmachen kann.

