Das PC-Publikum hatte dank seiner jüngsten Veröffentlichung auf Steam die Gelegenheit, das Open-World-Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn von Guerrilla Games zu erleben. Obwohl dies natürlich eine aufregende Aussicht ist, wurde der PC-Start des Spiels durch technische Probleme beeinträchtigt. Von Abstürzen über einige Fälle von Downgrades bis hin zu Problemen mit der Framerate haben Spieler seit ihrer Veröffentlichung ziemlich häufig Probleme mit dem PC-Port des Spiels gemeldet, und die Entwickler haben zugehört.

Nach der jüngsten PC-Veröffentlichung des Spiels ging Guerrilla Games auf Steam und veröffentlichte ein Update, in dem sie den Spielern versicherten, dass sie über alle gemeldeten Probleme informiert sind. Alle diese Berichte werden offenbar für zukünftige Korrekturen berücksichtigt, wobei Guerilla sagt, dass diese Korrekturen ihre „höchste Priorität“ haben.

Wann diese Probleme behoben werden, hat Guerilla nicht gesagt. Auch keine genauen (oder groben) Zeitrahmen angegeben, aber sie sagen, dass sie „Sie alles aktualisieren werden, sobald [sie] mehr Neuigkeiten haben“.

Thanks for all your support during our Horizon Zero Dawn Complete Edition PC launch yesterday! We’re aware that some players have been experiencing crashes and other issues, which we are actively investigating. We will update you as soon as we have more news!

— Guerrilla (@Guerrilla) August 8, 2020