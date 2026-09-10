Mit GTA 6 Online könntest du vielleicht echtes Geld verdienen, Rockstar baut die Systeme schon aus

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 Online könnte langfristig weit mehr werden als ein neues GTA Online mit größeren Lobbys, Autos und Heists. Der frühere Rockstar-Mitarbeiter Joe Rubino glaubt, dass Spieler irgendwann eigene Geschichten und Inhalte erstellen und damit echtes Geld verdienen könnten.

Rubino arbeitete bei Rockstar unter anderem als Cutscene Product Owner an GTA 5, Red Dead Redemption und Max Payne 3. In einem aktuellen Interview mit Eldorado.gg (via Dexerto.com) wurde er direkt gefragt, ob Rockstar Spielern erlauben könnte, eigene GTA-Rollenspiel-Geschichten zu bauen und zu monetarisieren.

Seine Antwort: Ja, das könne er sich vorstellen. Dabei spricht Rubino nicht von Insiderwissen über GTA 6. Es ist seine Einschätzung, wohin sich große Spieleplattformen entwickeln werden.

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Rockstar selbst spricht bereits von Monetarisierung für Creator

Rubinos Prognose kommt allerdings zu einem interessanten Zeitpunkt.

Rockstar sucht aktuell mehrere Mitarbeiter für seine Creator Platform. In einer offiziellen Stellenausschreibung für einen Product Manager beschreibt das Unternehmen eine Plattform, auf der Creator eigene Spielmodi, Experiences und Modifikationen entwickeln können.

Noch deutlicher wird eine weitere Stellenanzeige für einen Senior Manager. Dort schreibt Rockstar selbst, dass man Werkzeuge und Dienste entwickelt, mit denen Creator ihre Inhalte „build, publish, operate, grow, and monetize“ können. Es geht ausdrücklich um Monetarisierung, digitale Marktplätze und neue Geschäftsmodelle für das Creator-Ökosystem.

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Das bedeutet nicht automatisch, dass du in GTA 6 Online für eine selbst gebaute Mission Geld überwiesen bekommst. Die technische und wirtschaftliche Grundlage für bezahlte Community-Inhalte wird aber ganz offensichtlich ausgebaut.

Aus FiveM könnte etwas viel Größeres werden

Rockstar hat dafür längst die passende Community im eigenen Haus. Bereits 2023 kaufte das Unternehmen Cfx.re, die Entwickler hinter FiveM und RedM. FiveM ist die technische Basis für viele der großen GTA 5-Rollenspielserver. Rockstar erklärte damals selbst, dass man gemeinsam mit Cfx.re neue Möglichkeiten schaffen möchte, um die Rollenspiel-Community sowie deren Entwickler und Spieler zu unterstützen.

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Inzwischen spricht Rockstar nicht mehr nur von Mods und Servern. Die heutige Creator Platform soll eigene Spielmodi, vollständig angepasste Server und Community-Erfahrungen ermöglichen. Bereits 2025 deuteten erste Stellenanzeigen darauf hin, dass sich das Unternehmen stärker an Plattformen wie Fortnite und Roblox orientiert. Jetzt taucht in Rockstars eigenen Ausschreibungen ausdrücklich das Wort Monetarisierung auf. Ein Zufall?

Eigene Grand Theft Auto-Stories gegen Geld?

Rubino stellt sich ein System vor, bei dem Rockstar den Spielern Teile seiner eigenen Werkzeuge zur Verfügung stellt. Damit könnten Creator beispielsweise eigene Geschichten, Missionen oder andere Erlebnisse innerhalb des GTA-Universums entwickeln. Ganz kostenlos dürfte das kaum funktionieren. Rubino geht davon aus, dass Rockstar klare Grenzen setzen müsste, damit Figuren, Marken und die künstlerische Ausrichtung des Spiels nicht beliebig verändert werden. Creator könnten sich innerhalb dieser Regeln bewegen und ihre Inhalte anschließend veröffentlichen.

Ein ähnliches Grundprinzip gibt es bereits bei Fortnite. Epic Games beteiligt erfolgreiche Creator an Einnahmen, wenn Spieler Zeit in ihren Inseln und Experiences verbringen. Ob Rockstar dasselbe Modell übernimmt, wissen wir nicht. Die aktuellen Stellenanzeigen zeigen aber, dass Creator-Monetarisierung bei Rockstar kein rein theoretisches Thema mehr ist. Das Unternehmen sucht ausdrücklich Mitarbeiter mit Erfahrung in digitalen Ökonomien, Marktplätzen, Preisen und Anreizsystemen.

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Rockstar besitzt FiveM, beschäftigt ein eigenes Creator-Platform-Team und entwickelt Systeme für Community-Server, nutzergenerierte Inhalte und deren Monetarisierung. Ob daraus irgendwann echte Einnahmen für GTA 6-Spieler werden, hat Rockstar noch nicht gesagt.