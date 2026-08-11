Roblox Update sagt dem Spiele-Müll endlich den Kampf an

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer regelmäßig Roblox spielt, kennt das Problem: Zwischen interessanten neuen Spielen landen in den Empfehlungen immer wieder nahezu identische Kopien, lieblos zusammengebaute Titel und Experiences, die vor allem darauf ausgelegt sind, möglichst schnell Robux zu verdienen. Genau dagegen will Roblox, vor allem auf dem PC, jetzt stärker vorgehen.

Das Unternehmen testet eine Überarbeitung der Empfehlungen auf der Startseite. Statt kurzfristige Besucherzahlen besonders stark zu belohnen, soll künftig wichtiger werden, ob Spieler tatsächlich länger bei einem Spiel bleiben und regelmäßig zurückkehren.

Nicht mehr der größte Hype soll gewinnen

Bisher konnten Spiele offenbar enorm davon profitieren, wenn sie kurzzeitig einen großen Ansturm ausgelöst haben. Für Entwickler bedeutete das einen Anreiz, möglichst schnell auf Trends aufzuspringen und ähnliche Spiele zu veröffentlichen. Das Problem: Ein kurzer Hype sagt wenig darüber aus, ob ein Spiel wirklich gut ist.

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Genau deshalb will Roblox künftig stärker auf langfristige Werte schauen. Dazu gehören unter anderem die Spielzeit, wiederkehrende Besuche und die Frage, ob Spieler nach ihrer ersten Session überhaupt zurückkommen. Auch die sogenannte Bounce Rate spielt eine größere Rolle. Roblox möchte also erkennen, wenn Spieler ein Spiel ausprobieren und nach wenigen Sekunden oder Minuten direkt wieder verlassen.

Entwickler bekommen eine klare Ansage

John Ciancutti, Chief Growth Officer von Roblox, formuliert die Botschaft an Entwickler ziemlich deutlich: Sie sollen Spiele entwickeln, die Menschen nicht nur einmal anklicken, sondern wirklich weiterspielen wollen.

Hat ein Spiel schlechte Spielerbindung, sollen Entwickler zunächst das eigentliche Gameplay verbessern. Läuft die Spielerbindung dagegen gut, kann anschließend eine nachhaltige Monetarisierung aufgebaut werden. Damit will Roblox offenbar weg von schnellen Cash-Grabs und hin zu Spielen, die sich langfristig eine Community aufbauen.

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Die ersten Reaktionen sind positiv

Einige Entwickler berichten bereits von Verbesserungen durch die Änderungen, die Roblox seit Juni testet. In den Empfehlungen sollen inzwischen mehr ungewöhnliche und interessante Spiele auftauchen, während einfache Kopien und reine Cash-Grabs weniger präsent seien.

Der große Test steht allerdings noch bevor. Roblox plant, die neuen Anpassungen an den „Recommended For You“-Empfehlungen voraussichtlich Ende August oder Anfang September weiter auszurollen.