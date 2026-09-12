Roblox verändert sich grundlegend: Spiele werden bald eigenständige Apps

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Roblox-Spiele sollen künftig als eigenständige Apps auf Smartphones, PC und Konsolen veröffentlicht werden können.

Noch 2026 soll der Einstieg über Chrome ohne vorherige Installation möglich werden.

Zusätzlich baut Roblox Offline-Gaming, 2D-Spiele und seine KI-Werkzeuge zur Spieleentwicklung deutlich aus.

Roblox feiert 2026 seinen 20. Geburtstag und kündigt ausgerechnet jetzt eine der größten Veränderungen seiner bisherigen Geschichte an. Spiele, die mit Roblox-Technologie entwickelt wurden, sollen künftig nicht mehr zwingend innerhalb der klassischen Roblox-App bleiben. Entwickler sollen ihre Projekte als eigenständige Apps auf Smartphones, PC und sogar Konsolen anbieten können.

Das Unternehmen stellte seine Pläne auf der Roblox Developers Conference 2026 vor. Unter dem Namen Roblox Everywhere möchte Roblox die technische Grundlage liefern, während Entwickler ihre Spiele dort anbieten können, wo sich ihre Spieler bereits befinden. Roblox entwickelt sich damit immer stärker von einer einzelnen Spieleplattform zu etwas, das eher einer kompletten technischen Infrastruktur für Games ähnelt.

Roblox-Spiele sollen zu eigenständigen Apps werden

Die wohl größte Ankündigung betrifft die Verteilung der Spiele selbst. Entwickler sollen künftig die Möglichkeit bekommen, ihre Roblox-Erfahrungen als Standalone-Apps für Mobile, PC und Konsolen anzubieten. Die Technik und verschiedene Dienste laufen weiterhin über Roblox. Das Spiel selbst muss für Spieler aber nicht mehr zwangsläufig wie ein klassisches Roblox-Spiel innerhalb der Roblox-App erscheinen.

Wie genau die Veröffentlichung auf den einzelnen Plattformen funktionieren wird, welche Stores unterstützt werden und welche Bedingungen für Entwickler gelten, hat Roblox bislang noch nicht vollständig erklärt. Die Richtung ist allerdings klar: Ein erfolgreiches Roblox-Spiel soll langfristig auch außerhalb der eigentlichen Plattform ein eigenes Publikum erreichen können. Du könntest also zukünftig einen Roblox-Titel spielen, ohne zu erahnen, dass es einer ist.

Das könnte vor allem für größere Entwickler interessant werden. Einige Roblox-Spiele erreichen bereits Spielerzahlen, von denen selbst viele klassische PC- und Konsolenspiele nur träumen können. Eine eigenständige App könnte einer erfolgreichen Marke noch einmal eine deutlich andere Außenwirkung geben.

Noch 2026 kannst du Roblox direkt im Browser starten

Auch für Spieler fällt eine weitere Hürde weg. Bis Ende 2026 sollen Roblox-Spiele direkt über Google Chrome gestartet werden können. Eine vorherige Installation der Roblox-App ist dann nicht mehr notwendig. Ein Link auf Google, YouTube, in einer Nachricht oder auf einer Webseite könnte damit direkt ins Spiel führen. Du klickst auf den Link und startest den jeweiligen Titel aus dem Browser heraus. Weitere Browser sollen später folgen. Roblox beginnt zunächst mit Chrome.

Gerade für die Verbreitung neuer Spiele könnte das enorm wichtig werden. Bisher kann zwischen einem interessanten Video und dem tatsächlichen Spielen noch eine Installation liegen. Roblox möchte diesen Schritt möglichst vollständig entfernen. Das passt auch gut zu einer Aussage des Rockstar-Chefs, dass Spiele bald nur noch „gestreamt“ werden.

Roblox funktioniert künftig sogar ohne Internet

Noch ungewöhnlicher ist eine weitere Neuerung. Roblox bereitet Offline-Gaming vor. Entwickler sollen ihre Spiele künftig so gestalten können, dass bestimmte Einzelspieler-Inhalte auch ohne aktive Internetverbindung funktionieren. Ein Spiel könnte damit beispielsweise einen normalen Online-Multiplayer besitzen und gleichzeitig eine Kampagne anbieten, die unterwegs ohne Verbindung gespielt werden kann.

Der vollständige Start der Offline-Funktion ist für Mitte 2027 vorgesehen. Einen Early Access dafür soll es bereits vorher geben.

Roblox möchte nicht mehr nur nach Roblox aussehen

Passend dazu erweitert Roblox seine eigene Engine. Die Plattform ist traditionell vor allem für dreidimensionale Multiplayer-Welten bekannt. Künftig sollen sich allerdings auch klassische 2D-Spiele, Puzzle-Games und 2.5D-Projekte wesentlich einfacher entwickeln lassen. Dafür kommen unter anderem eine orthografische Kamera, animierte Bild-Container und der direkte Import von Sprite-Sheets. Auch die Benutzeroberflächen werden mit neuen Effekten wie Blur, Textschatten und verbesserten Farbverläufen erweitert.

Zusätzlich baut Roblox rundenbasierte und asynchrone Multiplayer-Spiele aus. Ein neues Benachrichtigungssystem kann Spieler beispielsweise informieren, wenn sie in einem Spiel wieder an der Reihe sind. Die Beta dafür soll bereits im Oktober starten.

Ein Satz reicht bald für eine komplette Spielszene

Parallel investiert Roblox massiv in generative KI. Das bereits vorgestellte Build erlaubt es, über einfache Texteingaben ein spielbares Projekt zu erstellen. Das Experiment scheint zumindest neue Entwickler anzusprechen. Seit dem Alpha-Start in Neuseeland wurden laut Roblox ungefähr 9.000 Spiele mit Build veröffentlicht. Besonders interessant: 71 Prozent der Nutzer, die damit ein Spiel erstellt haben, hatten zuvor noch nie Roblox Studio verwendet.

Später im Jahr soll zusätzlich der sogenannte Scene Generator erscheinen. Entwickler können ihm einen Text sowie ein Referenzbild geben und daraus eine komplette funktionierende Spielumgebung erstellen lassen. Diese kann anschließend in Roblox Studio weiterbearbeitet werden. Die Einstiegshürde zur Spieleentwicklung soll so weit sinken, dass praktisch jeder zumindest einen ersten Prototyp erstellen kann. Auch wenn damit kein „fertiges Spiel“ entsteht, sehe ich darin interessante Möglichkeiten neue Szenarien auszuprobieren.

Dass Roblox solche Investitionen inzwischen stemmen kann, zeigt bereits die Größe der Plattform. Im vergangenen Quartal verbrachten Spieler laut dem Unternehmen insgesamt 29 Milliarden Stunden mit Roblox-Spielen. Die Plattform wird in mehr als 180 Ländern genutzt. Auch für Entwickler ist Roblox längst ein großes Geschäft. Seit Einführung des Developer-Exchange-Programms im Jahr 2013 wurden laut Roblox mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Entwickler ausgezahlt. Allein in den vergangenen zwölf Monaten waren es rund 1,7 Milliarden Dollar.

Roblox ist bereits auf PC, Mac, PlayStation, Xbox, Smartphones, Tablets und Meta Quest verfügbar.