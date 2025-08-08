Roblox knackt 1 Billion YouTube-Views – und alle feiern mit!

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wenn du schon einmal mit Roblox zu tun hattest, sei es durch eigene Spiele, Avatare oder einfach nur als Zuschauer, dann ist dieser Moment auch ein bisschen deiner. Roblox hat auf YouTube gerade eine unfassbare Grenze überschritten: 1 Billion Aufrufe. Das sind zwölf Nullen. Zwölf! Ein Meilenstein, den kaum ein anderes Thema auf der Plattform je erreicht hat.

Und wie feiert YouTube diesen Erfolg? Mit einer liebevollen Aktion, die zeigt, wie viel Herzblut in dieser Community steckt und du kannst mittendrin dabei sein.

YouTube startet eigenes Roblox-Museum

Das Highlight: Ein eigenes Roblox-Museum, komplett in der Welt des Spiels. Du kannst es jetzt schon besuchen. Darin findest du über 100 kleine Erinnerungsstücke. Momente, die YouTuber mit Roblox erschaffen haben. Große und kleine Augenblicke, die Millionen Menschen bewegt haben. Wer mitmacht, kann an einer digitalen Schatzsuche teilnehmen und bekommt sogar ein exklusives Item geschenkt. Und ja, es gibt sogar einen goldenen Award mit der Aufschrift „1.000.000.000.000 Views“. Einfach nur wow.

Aber damit nicht genug: Zwei bekannte Creator, Lanaslifeee und MeEnyu, führen dich in einem Video durch das Museum. Sie teilen ihre persönlichen Highlights und zeigen, wie sehr Roblox ihr Leben verändert hat. Falls du ein echtes Andenken willst: YouTube verkauft sogar ein Merchandise-Stück zur Aktion, das aussieht wie das Schatzsucher-Item im Spiel.

Neuer „Short-Effekt“ zur Feier

Und falls du lieber selbst kreativ wirst: YouTube hat einen neuen Shorts-Effekt veröffentlicht. Er heißt „Roblox Vault“ und macht aus dir einen Roblox-Charakter. Je schneller du tippst, desto seltener ist der Kopf, den du bekommst. Es ist wie ein kleines Minispiel in deinem Video. Lustig, schnell und total im Roblox-Stil.

Man merkt bei all dem einfach: Hier geht’s nicht um Zahlen. Es geht um Menschen. Um Millionen von Spielern, Machern, Fans und Träumern, die Roblox und YouTube gemeinsam zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Kreativ. Verrückt. Emotional. Und größer als je zuvor.

Denn 1 Billion Aufrufe feiert man nicht alle Tage.