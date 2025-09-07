Roblox knackt 100 Millionen tägliche Spieler – neuer massiver Rekord enthüllt

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Roblox ist seit fast 20 Jahren ein fester Bestandteil der Gaming-Welt, doch so groß wie jetzt war die Plattform noch nie. Auf der Roblox Developers Conference gab das Unternehmen bekannt, dass im Durchschnitt 111,8 Millionen Menschen täglich Roblox spielen. Insgesamt verzeichneten die Spiele und Erlebnisse auf der Plattform unglaubliche 390 Milliarden Besuche.

Damit übertrifft Roblox nicht nur seine eigenen Rekorde, sondern behauptet sich auch gegen Giganten wie Fortnite, Minecraft oder GTA V. Besonders auffällig: Spiele wie Grow a Garden erreichten 2025 sogar mehr gleichzeitige Spieler als Fortnite – über 21 Millionen Nutzer spielten das Farming-Game zeitgleich.

Innerhalb der Roblox-Plattform schaffen einige Ableger unglaubliche Spielerzahlen:

Spiel Genre Fakten Spitzen-Spielerzahl Grow a Garden Farming-Simulator Überholte zeitweise Fortnite in aktiven Spielern ca. 21 Mio. gleichzeitige Spieler Blox Fruits Action/Adventure Eines der beliebtesten Roblox-Games seit Jahren über 1 Mio. gleichzeitig aktiv Dress to Impress Social/Roleplay Riesiger Trend 2025, vor allem auf TikTok & YouTube mehrere 100.000 täglich aktiv Brookhaven RP Roleplay Dauerbrenner, weiterhin unter den Top 5 weltweit ca. 600.000 gleichzeitig aktiv Adopt Me! Social/Simulator Bleibt ein Klassiker mit treuer Fanbase ca. 500.000 gleichzeitig aktiv

Roblox-Milliarden für Spieler-Entwickler

Roblox ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Plattform, auf der Spieler ihre eigenen Games entwickeln und veröffentlichen können. Dieses Modell zahlt sich aus: Über 1 Milliarde US-Dollar haben Entwickler im letzten Jahr durch ihre Roblox-Projekte verdient. Das Unternehmen kündigte zudem an, die Vergütung der Creator weiter zu erhöhen. Damit will Roblox sicherstellen, dass die Plattform auch in Zukunft attraktiv für Entwickler bleibt, schließlich lebt das ganze Ökosystem von neuen Ideen und kreativen Welten.

Neben den beeindruckenden Nutzerzahlen stellte Roblox auch neue Features vor:

„Moments“ : ein Kurzvideo-Feed, der Spiele und Erlebnisse ähnlich wie TikTok-Clips präsentiert.

: ein Kurzvideo-Feed, der Spiele und Erlebnisse ähnlich wie TikTok-Clips präsentiert. Künstliche Intelligenz: Neue Tools sollen Spielern helfen, schneller Inhalte zu erstellen. Geplant sind unter anderem KI-generierte Assets und verbesserte Text-to-Speech-Systeme.

Damit will Roblox noch stärker zum sozialen Netzwerk innerhalb der Gaming-Welt werden und die Content-Erstellung für Millionen erleichtern.

Kontroversen rund um Roblox

Der Höhenflug bleibt nicht ohne Schattenseiten. Zuletzt musste Roblox ein neues Altersverifikationssystem einführen, nachdem Kritik laut wurde, dass die Plattform Kinder nicht ausreichend schützt. Erst kürzlich geriet die Plattform ins Kreuzfeuer, nachdem ein Kind entführt wurde.

Für Aufsehen sorgte außerdem CEO David Baszucki, der andeutete, dass Roblox in Zukunft möglicherweise auch Dating-Features oder erwachsenere Inhalte unterstützen könnte. Solche Aussagen stoßen Eltern auf, allerdings konnte die Roblox-Aktie davon profitieren. Seit Jahresbeginn stieg der Aktienkurs um satte 117 Prozent. Von 58 US-Dollar auf aktuell 127 US-Dollar.

Roblox bricht alle Rekorde

Mit über 100 Millionen täglichen Spielern hat Roblox endgültig bewiesen, dass es mehr ist als nur ein Trend. Die Plattform hat sich zu einem digitalen Ökosystem entwickelt, in dem Unterhaltung, Kreativität und Community Hand in Hand gehen.

Ob neue Features wie „Moments“ und KI-Tools den Erfolg weiter beflügeln oder ob die wachsenden Kontroversen langfristig Probleme bereiten, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Roblox ist aus der Gaming-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Immerhin knackte Roblox erst kürzlich 1 Billion (!) YouTube-Views.

