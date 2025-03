Roblox: Alle Codes für Muscle Legends im März 2025

Kostenlose Belohnungen umfassen zum Beispiel Pre-Workouts, die dir in Muscle Legends einen frühen Boost verschaffen, sowie Codes, die dir kostenlos viele Edelsteine, Geschicklichkeit und Stärke verleihen können. Zusätzlich kannst du auch ein paar Haustiere bekommen, die dir folgen und dir hilfreiche Stat-Boosts bieten. Im Folgenden sind alle aktuellen Codes aufgelistet, die im März 2025 im Spiel Roblox eingelöst werden können. Der Titel ist für PlayStation, Xbox, PC und Smartphones erhältlich.

Diese Codes sind aktuell aktiv

Am 5. März 2025 gibt es in Muscle Legends 16 Codes. Mit den oben genannten Codes können die Spieler eine Vielzahl von Belohnungen erhalten, darunter Kraft-Boosts, zusätzliche Beweglichkeit und jede Menge Edelsteine, mit denen sie neue Gegenstände kaufen können. In Muscle Legends wurden seit einiger Zeit keine neuen mehr veröffentlicht. Wenn du also schon lange spielst, hast du sie wahrscheinlich schon alle eingelöst. Bist du jedoch neu im Spiel, gibt es viele Belohnungen, die dir helfen, so stark wie möglich zu werden.

junglegym500 – x500 Stärke

– x500 Stärke epicmuscle20 – x2000 Stärke

– x2000 Stärke ultimate250 x250 Stärke

x250 Stärke mightygems2500 – x2500 Edelsteine

– x2500 Edelsteine MillionWarriors – x1 Stärke Boost

– x1 Stärke Boost EpicReward500 – x500 Edelsteine

– x500 Edelsteine FrostGems10 – x10000 Edelsteine

– x10000 Edelsteine GalaxyCrystal50 – x5000 Edelsteine

– x5000 Edelsteine Launch250 – x250 Edelsteine

– x250 Edelsteine MegaLift50 – x250 Stärke

– x250 Stärke MuscleStorm50 – 1500 Stärke

– 1500 Stärke SkyAgility50 – x500 Beweglichkeit

– x500 Beweglichkeit SpaceGems50 – x5000 Edelsteine

– x5000 Edelsteine Speedy50 – x250 Beweglichkeit

– x250 Beweglichkeit SuperMuscle100 – x200 Stärke

– x200 Stärke SuperPunch100 – x100 Stärke

Wie löst du Codes in Roblox Muscle Legends ein?

Das Einlösen der Codes im Spiel ist ganz einfach, befolge einfach die folgenden Schritte:

Gehe auf die Hauptseite von Muscle Legends und klicke auf die große grüne Schaltfläche, um das Spiel zu starten. Sobald du im Spiel bist, siehst du auf der rechten Seite des Bildschirms „CODES“. Wähle diese Option. In der Mitte des Bildschirms erscheint ein Feld. Kopiere die obigen Codes und füge sie in das Feld ein. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, wird Ihre Prämie automatisch eingelöst.

