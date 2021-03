GTA 6: Insider erklärt, dass die meisten Leaks gefälscht sind

GTA 6 - Grand Theft Auto - Fotomontage DailyGame (Bildquelle: Rockstar Games)

New York City, USA – Es ist schon eine Weile her: Am 17. September 2013 veröffentlichte Rockstar Games das mit Spannung erwartete GTA 5 für PS3 und Xbox 360. Nun, 8 Jahre später, warten die Fans noch immer auf News zu GTA 6. Doch der Entwickler, Rockstar Games, schweigt und genießt es, laufend Neuerungen für GTA Online zu bringen, den Online-Multiplayer für GTA 5. Jetzt weiß ein Insider mehr über Grand Theft Auto 6.

GTA 6 hatte bis heute etliche Leaks. Das Spiel soll den Codenamen „Ricardo“ tragen und sich auf die späten 1970er Jahre in Miami Vice-Manier konzentrieren. Dieses Szenario war schon öfters Teil von Leaks, daher dachten Fans schon daran, dass man daran nichts mehr ändern wird.

Laut dem bekannten Call of Duty-Leaker Tom Henderson besteht die überwiegende Mehrheit von GTA 6-Leaks aus Rauch und Schall (oder Spiegel, wie Tom es meint). Die falschen Leaks entstehen durch Personen, die Informationen über den lang erwarteten Action-Titel anbieten möchten. Doch sie haben gar keine „echten Infos“, sondern verbreiten schön gemeinte Neuigkeiten.

Warum ist Rockstar Games so still über GTA 6?

Die Antwort ist eigentlich sehr banal: weil GTA 5/GTA Online so erfolgreich ist. Ja, Rockstar Games entwickelt GTA 6 in New York City (USA) und in anderen Studios auf der Welt, aber derzeit hat man keine Eile, weil das „aktuelle GTA“ acht Jahre nach Release neue Rekorde feiert. Wozu ein aufstrebendes Live-Service-Produkt einstellen und ein Neues bringen? Das Entwickler-Team versicherte in der Vergangenheit, dass man weitere Einzelspieler-Erfahrungen bringen möchte. Das heißt, dass es auch irgendwann einmal Grand Theft Auto 6 geben wird.

Wenn GTA 6 angekündigt wird, dann würde das auch heißen, dass Spieler aufhören würden in GTA Online zu investieren. Es wird wohl eher so sein, dass man das Spiel in einigen Jahren ankündigt und dann prompt auf den Markt bringt. Allerdings wird es sich erst mit der Zeit vergrößern, da es womöglich als Service-Spiel herausstellen wird, also immer wieder neue Inhalte Zug für Zug veröffentlicht werden. Hoffentlich wird man dann mehr auf die Einzelspieler-Komponente Wert legen und auch weitere DLCs bringen.

GTA Online wird 2021 für PS5 und Xbox Series X/S „neu“ veröffentlicht. GTA 6 wird wohl nicht vor 2024 auf den Markt kommen.