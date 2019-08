Fortnite befindet sich in der Mitte seiner futuristisch geprägten zehnten Staffel und ist so groß wie nie zuvor. Borderlands 3 bringt die beliebte Plünderer-Shooter-Serie zurück, dass mit Sicherheit der größte Titel der Serie ist. Die beiden populären Shooter scheinen sich auch auf irgendeine Art von Absprache zu befinden, da Epic eine Art Crossover teasert.

Über den offiziellen Fortnite-Twitter-Account haben wir ein neues Bildmaterial mit der Überschrift „When you see it…“ und einem Hastag für FortniteXMayhem erhalten. Mann kanndie legendäre Psycho-Maske, die zum Synonym für die Borderlands-Serie geworden ist, sehen.

Fortnite hat in letzter Zeit mehrere Crossovers mit beliebten Events wie Stranger Things und The Avengers durchgeführt. Außerdem wird die PC-Version von Borderlands 3 für eine begrenzte Zeit exklusiv für den Epic Games Store und der größte Titel, den der Store als exklusiv eingestuft hat. Macht doch alles Sinn. Also auch ein Crossover mit dem Epic-Titel.

Fortnite ist für alle wichtigen Plattformen verfügbar und Borderlands 3 wird am 13. September für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Was auch immer diese Überkreuzung sein wird, wird höchstwahrscheinlich in diesem Zeitrahmen kommen.