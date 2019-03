Die Exklusivität von Borderlands 3 für den Epic Games Store wurde von Gearbox-Chef Randy Pitchford auf Twitter diskutiert. Pitchford äußerte im vergangenen Jahr seine Unterstützung für die digitale Vertriebsplattform des Fortnite-Machers, Epic Games. Nach der Ankündigung von Borderlands 3 reagierte ein Twitter-Nutzer jedoch auf den Tweet, der seinen Unmut äußerte. Der Gearbox-Chef fragte nach der Argumentation des missmutigen Benutzers.

Randy Pitchford twitterte zunächst über den Epic Games Store im Dezember:

I am excited to support the Epic Games Store.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) 5. Dezember 2018