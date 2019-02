Nicht nur der Autor der Metro-Serie denkt schlecht über den Exklusiv-Deal mit Epic, auch viele Gamer freuen sich nicht wirklich, dass der Titel Metro Exodus exklusiv über den Epic Store erhältlich ist. Mehr noch: Viele Metro-Fans rufen zum Boykott gegen diesen Exklusiv-Deal aus, nachdem sie jahrelange Steam-Kunden waren.

Die Tatsache, dass Metro Exodus als zeit-exklusiv im Epic Games Store erscheinen wird, hat viele Gamer dazu gebracht, die Entwickler und den Publisher mit einem totalen Boykott zu bedrohen – einem, den sich die Entwickler scheinbar zu Herzen genommen haben.

Laut einer kürzlich veröffentlichten Übersetzung eines offenen Briefes, von einem der Entwickler von Metro Exodus, sieht dieser die Sache nicht wirklich locker. Er denkt das jene Gamer, die zum Boykott aufgerufen haben, in erster Linie „Piraten“ seien, die nie wirklich daran interessiert waren, Metro Exodus zu kaufen, sondern nur kritisieren wollen. Laut diesem Brief interessiert 4A Games die Meinung dieser Gamer nicht. Jedoch, sollte es wirklich eintreffen, dass viele Gamer Metro Exodus am PC genau deswegen boykottieren, dann wird der nächste Metro-Titel gar nicht auf den PC erscheinen.

4A Games muss nur aufpassen nicht am „Holzpfad zu trampeln“. Immerhin bezieht sich die Kritik auf die Exklusivität von Metro Exodus für den Epic Store und nicht auf das Game selbst. Das zählt für viele – auch für uns – zu den Highlights des noch jungen Gaming-Jahres 2019!