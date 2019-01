In einer Eilmeldung wurde bekanntgegeben, dass Metro Exodus nun auch exklusiv im Epic Games Store erscheint.

Die News vom Exklusivdeal für Tom Clancy’s The Division 2 sind noch gar nicht so lange her. Jetzt wurde erneut ein heiß erwarteter Titel als Epic Games Store exklusiv bekanntgegeben. Metro Exodus wird nur dort verfügbar sein, gab das Spiel heute auf seiner Website bekannt. Der Deal garantiert Deep Silver, die IP weiterhin finanzieren und für die Zukunft weiterentwickeln zu können, heißt es auf der Seite.

„By teaming up with Epic we will be able to invest more into the future of Metro and our ongoing partnership with series developer 4A Games, to the benefit of our Metro fans.”

Aktuell sind die Vorbestellungen noch auf Steam möglich, allerdings sollen diese bald offline gehen. Der Releasetermin bleibt nach wie vor der 15. Februar 2019. Im Epic Games Store ist Metro Exodus mit einem Preis von 59,99€ für die Standard Edition gelistet. Außerdem werden Metro 2033 und Metro Last Light, jeweils in der Redux Version, im Epic Games Store erscheinen.

Aber ich habe vorbestellt?

Vorbesteller aber haben Glück. Der Deal beinhaltet, dass Vorbesteller das Spiel weiterhin auf Steam erhalten, inklusive aller DLCs und Updates. Wie ist das möglich? Der Exklusivdeal ist ohnehin auf ein Jahr beschränkt. Das scheint aktuell für alle Verträge dieser Art der Fall zu sein, die Epic Games schließt. Am 14. Februar 2020 wird Metro Exodus dann auch auf Steam verfügbar sein. Damit ist es auch kein Problem, Vorbestellern das Spiel bereits dort zur Verfügung zu stellen. Auf der Website wurde dafür ein extra FAQ Bereich eingerichtet.

I already pre-ordered Metro Exodus on Steam. What happens to my order?

Your pre-order on Steam will be honored, and you will be able to download and play Metro Exodus on release day (15th February 2019). If I pre-ordered the Gold Edition on Steam, will I still get my future Expansion Pass on Steam?

Yes, your Expansion Pack content will become available for download via Steam, when released.

Weiterhin wird auch gewährleistet, dass Käufer der Standardedition auf Steam auch nach Release noch den Expansion Pass erwerben können und somit auf vor 2020 in den Genuss der DLCs kommen. Außerdem sind auch digitale Boni, wie das Artbook und der Soundtrack nach wie vor über Steam verfügbar. Exklusive DLCs für den Epic Games Store wird es ebenfalls nicht geben.

Will I still get my pre-order bonuses – the Digital Artbook and Official Soundtrack on Steam?

Yes, your pre-order bonuses will be honored and delivered by Steam. I ordered the Standard Edition – will I be able to purchase the Expansion Pass in the future on Steam?

Yes, if you own the Standard Edition on Steam, you will be able to purchase the Expansion Pass or standalone DLC on Steam when it releases in the future. Does the Epic Store have any exclusive or timed exclusive DLC?

No. All future DLC for Metro Exodus will be released simultaneously on all platforms.

via Metro Exodus Website