Epic Games und ihr Epic Store haben vor zwei Tagen bekannt gegeben, dass Metro Exodus, der dritte Eintrag der Spiel-Serie, zeitexklusiv für die Fortnite-Heimat-Plattform erscheint. Steam-User konnten den Titel vorbestellen, nun aber nicht mehr. Dmitri Glukhovky, der Schöpfer von Metro, welcher die Buchvorlage und die Story zu den Spielen geschrieben hat, spricht sich gegen diese Entscheidung aus!

Auf Instagram postete Glukhovksy ein Bild einer Dampf-Maschine von Metro Exodus und bemerkte, dass „Dampf nicht genug für unseren Dampfzug“ war. Damit ging er auf ein Fan-Kommentar ein, welches ihn beschuldigte, das Franchise mit dem Epic-Deal zu töten. Er deutet mit seiner Aussage darauf hin, dass er mit der Entscheidung nichts zu tun hatte und auch nicht sonderlich erfreut darüber ist. Der Beitrag wurde mittlerweile wieder gelöscht, wurde aber auch bei Reddit archiviert.

Kauftipp:

Metro Exodus [Day One Edition] - [PC] [AT-PEGI] bei Amazon.de für EUR 59,99 bestellen

Metro Exodus zählt zu einem unserer Highlights im Februar 2019 – und darüber hinaus. Wir hoffen mal das diese Entscheidung die PC-Fans des Spiels nicht all zu sehr enttäuscht und das die Spiele-Serie weiter geht. Der besondere Shooter erscheint am 15. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One.