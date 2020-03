FF7 Remake Producer enthüllt, welches Final Fantasy-Game er als nächstes neu auflegen möchte

Final Fantasy 7 Remake - (C) Square Enix

In letzter Zeit gab es viel Hype um Final Fantasy 7 Remake, und es ist leicht zu verstehen, warum. Aber mit dem bevorstehenden Veröffentlichungstermin taucht eine neue Frage in den Köpfen der Fans auf: Was kommt als nächstes?

Mit Final Fantasy 7 Remake zu beginnen war eine ziemlich offensichtliche Wahl. Unter allen Spielen in der FF-Reihe ist Final Fantasy 7 aufgrund seiner ikonischen Kulisse, Geschichte und Charaktere wahrscheinlich das beliebteste. Aber es ist ein großes Franchise mit vielen Spielen. Was ist also mit den anderen? In einem Interview mit Gamereactor lässt Produzent Yoshinori Kitase seine Meinung darüber, welches Spiel als nächstes neu gemacht werden soll, bekannt werden.

Als jemand, der an vielen Final Fantasy-Spielen gearbeitet hat, einschließlich des ursprünglichen Final Fantasy 7, ist Kitases Meinung kein Grund, mit den Schultern zu zucken. Als Gamereactor fragte, welches Spiel Kitase neu machen möchte, antwortete er:

“[Lacht] Ok, du musst zunächst versprechen, dass du keinen Artikel schreiben wirst, der besagt, dass Square Enix Final Fantasy etwas neu macht, etwas … Es ist nur eine rein persönliche Meinung, nur damit du das verstehst. Mit dieser Einschränkung war Final Fantasy 5 das erste FF, an dem ich selbst gearbeitet habe. Final Fantasy 5 wurde noch nicht mit dem realistischeren Ansatz überarbeitet. Ich denke, es könnte ziemlich interessant sein, eines Tages ein FF5-Remake zu machen.”

Es macht Sinn, dass Kitase Final Fantasy 5 neu gestalten möchte, wenn er könnte. Wie er sagte, war es das erste FF-Spiel, an dem er arbeitete, also auch ein wenig nostalgisch.

Man wird sehen wie das FF7 Remake bei den Fans ankommt, dass in mehreren Episoden veröffentlicht wird.

Final Fantasy 7 Remake (Episode 1) wird am 10. April 2020 exklusiv für PS4 veröffentlicht. Die Demo ist ab sofort verfügbar!

Quelle: Gamereactor