Crysis (Switch) The Witcher 3-Portierer entwickelt die Nintendo-Version

Maplewood, USA – Inzwischen sollten es schon alle gehört haben: Crysis Remastered ist auf dem Weg. Der Ego-Shooter gehört zu einem der am schwersten zu spielenden Videospiele der Geschichte. Diesen Sommer erscheint eine Remaster-Version für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Crysis erschien bereits 2007 war jedoch mit seiner Engine von Crytek, die aus Deutschland stammt, optisch meilenweit voraus. Wenn ihr euch also fragt, wie EA die CryEngine auf die Nintendo Switch portiert hat, dann war die Sache in guten Händen. Kein geringeres Entwicklerstudio als Saber Interactive war am Werk. Die Jungs und Mädels aus Maplewood (USA) haben bereits The Witcher 3 für Nintendos Hybrid-Konsole umgesezt. Ein durchwegs schwieriges Prozess, der mehrere Monate brauchte. Wenn nicht sogar ein unmögliches Unterfangen, dass hier trotzdem erfolgreich auf den Markt gekommen ist und gut funktioniert.

The Witcher 3 und Crysis Remastered sind laut Saber Interactive noch nicht einmal die schwierigste Portierung, die sie jemals für die Nintendo Switch gemacht haben. Gerade ihr “eigenes Werk”, World War Z. Im Gespräch mit IGN sagte der Studio-Chef, Matt Karch, es sei “das Schwierigste”, was das Team bisher getan hat. Kein Wunder, wenn hunderte Infizierte auf euch losstürmen. Wer das Spiel noch nicht kennt, dem legen wir unseren Spieletest zum “neuen” Left 4 Dead nahe.

Crysis Remastered will be co-developed by Saber Interactive on all platforms.

That includes the Switch version. They previously developed Witcher 3 for the platform so the port should be in good hands. https://t.co/C3oZA4K3WJ pic.twitter.com/OuPtjfd3Qs

— Pixelbuster (@Nitomatta) April 16, 2020