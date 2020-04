World War Z kommt für die Nintendo Switch

World War Z - (C) Saber Interactive

Großartige Zombie-CoOp-Shooter sind seit Left 4 Dead 2 rar. Nun, wie es oft vorkommt, hat etwas dazu beigetragen, diese Lücke seit letzten Jahr World War Z füllt. Das Spiel, das lose auf dem gleichnamigen Roman basiert, hatte großen Erfolg, indem es unsere Herzen mit seinen übermächtigen Horden von Untoten füllte. Jetzt wird die Sache auf für unterwegs etwas, wenn es für die Nintendo Switch erscheint.

Im Gespräch mit IGN kündigte Entwickler Saber Interactive an, dass die aktuellen Versionen des Spiels eine GOTY-Neuveröffentlichung erhalten werden. Es wird das gesamte Spiel und den gesamten bisher veröffentlichten DLC sowie neue Inhalte wie Waffen, Charakter-Skins und eine neue PvE-Episode mit drei Missionen in der französischen Stadt Marseille enthalten. Vermutlich können diejenigen, die die aktuelle Version besitzen, diesen Inhalt erwerben, dies ist jedoch derzeit noch nicht geklärt.

Zweitens bestätigt das Unternehmen, dass sich eine Nintendo Switch-Version des Spiels in der Entwicklung befindet. Matt Karch, CEO von Saber, sagte, dass es “das Schwierigste ist, den Port zum Laufen zu bringen”, was viel bedeutet, wenn man sich daran erinnert, dass es dieselben Leute sind, die The Witcher 3 auf Nintendos Hybrid-Konsole portiert haben. Leider wurde für diese Veröffentlichung kein Zeitrahmen angegeben.

World War Z: Game of the Year Edition wird am 5. Mai für PlayStation 4, Xbox One und PC (über den Epic Games Store) veröffentlicht. Die Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Unseren Spieletest zu World War Z könnt ihr hier nachlesen.