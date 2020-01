DOOM Eternal für Nintendo Switch soll ohne “große” Verzögerungen bald erscheinen

DOOM Eternal - (C) id Software

Wie ihr euch vielleicht erinnert, hat sich DOOM Eternal letztes Jahr eine Mehrzeit an Entwicklung gegönnt. Der Release-Termin wurde verschoben. Der Grund dafür war, sicherzustellen, dass id Software und Bethesda “die bestmögliche Erfahrung” liefern können. Die Switch-Version war zu diesem Zeitpunkt leider am härtesten betroffen, und der Entwickler gab bekannt, dass er in Zukunft ein Veröffentlichungsdatum für diese bestimmte Plattform bekannt geben werde.

Während wir noch keinen Release-Termin für die Nintendo-Version haben, sprach Marty Stratton von id Software in einem kürzlich geführten Interview darüber, dass die Switch-Veröffentlichung mehr Zeit in Anspruch nimmt, damit der Port-Spezialist von Panic Button sie verfeinern konnte. Hier ist genau das, was er gesagt hat:

“Es erscheint etwas später, als das Spiel auf aktuellen Konsolen und PCs verfügbar ist, und das liegt daran, dass wir das Spiel auf diesen Plattformen beenden und dann Panic Button – unserem Partner – die Zeit geben möchten, die sie benötigen, um diese Verbesserungen wirklich umzusetzen in die Switch-Version. Es wird keine große Verzögerung sein, aber wir haben den Startzeitrahmen noch nicht bekannt gegeben, aber sie sind fantastische Partner. Sie sind Meister dieser Plattform.”

Wie bereits erwähnt, ist keine “große” Verzögerung zu erwarten. Stratton versicherte den Fans von DOOM, dass das neue Spiel auf Switch folgendes liefern würde:

“Ich habe die Spiele so oft durchgespielt, aber es war eine meiner Lieblingserfahrungen, vom Anfang bis zum Ende auf dem Switch durchzuspielen. Es war phänomenal, es in der Hand und auf dem Handy zu haben. Ich denke, das ist es, was wir mit Doom Eternal auf die gleiche Weise liefern werden, wie Doom auf den Plattformen der aktuellen Generation fantastisch ist. Wir sind sehr kompromisslos, wenn es darum geht, es zu Switch zu bringen, und Panic Button ist wirklich auf einem großartigen Weg.”

DOOM Eternal erscheint Ende März und war ursprünglich für November 2019 geplant. Die Switch-Version hatte keinen definitiven Release-Termin. DOOM (2016) erschien am 9. November 2017. Die PC/Xbox/PS4-Versionen am 13. Mai 2016.

